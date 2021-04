Auf dem Arbeitsmarkt in Brandenburg an der Havel tut sich vergleichsweise wenig. Die Arbeitslosenquote liegt stabil bei 7,9 Prozent. Aber der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist gestiegen.

Arbeitslosigkeit in Brandenburg/Havel ist im April stabil geblieben

Arbeitslosigkeit in Brandenburg/Havel ist im April stabil geblieben

Kostenlos bis 18:14 Uhr Arbeitslosigkeit in Brandenburg/Havel ist im April stabil geblieben