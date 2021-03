Arbeitslosigkeit in Brandenburg/Havel wieder unter 8 Prozent

Brandenburg/H

Im Februar 2021 haben die Arbeitsagentur und das Jobcenter in Brandenburg an der Havel 2943 arbeitslose Menschen registriert, 57 weniger als im Januar. Knapp 60 Prozent davon sind Männer, 40 Prozent Frauen.

Die Arbeitslosenzahl und die Arbeitslosenquote sind in der Stadt nach einem Anstieg in drei aufeinander folgenden Monaten im Februar erstmals wieder gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt in diesem Monat in Brandenburg an der Havel bei 7,9 Prozent.

Im Januar hatte die Arbeitsagentur 8,1 Prozent gemeldet, im vergangenen Dezember 7,5 Prozent. Diese Quoten liegen alle auf dem Niveau der vor einem Jahr und somit vor Corona übermittelten Daten.

Die Arbeitslosenzahl hat sich in diesem Januar in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich entwickelt. Knapp 500 Ausländer sind ohne Arbeit, das bedeutet einen Anstieg um rund 7 Prozent mehr als im Januar.

Sowohl im Bundes- als auch Landesvergleich entwickelt sich der Arbeitsmarkt der Stadt Brandenburg im Monatsvergleich deutlich positiver als in anderen Agenturbezirken, teilt Geschäftsstellenleiterin Petra Kaden mit.

Weniger Kurzarbeit angemeldet

Meldeten sich im Februar 2020 noch 135 Menschen aus der Beschäftigung heraus arbeitslos, waren es im Februar dieses Jahres nur noch 116. Mehr als die Hälfte der 203 Menschen, die sich im aktuellen Monat aus der Arbeitslosigkeit abmeldeten, haben den Angaben zufolge eine Beschäftigung aufgenommen, 49 mehr als im Januar. 41 wechselten in eine Ausbildung oder eine Qualifizierung.

Die Zahl der Betriebe in der Stadt, die konjunkturelle Kurzarbeit angemeldet haben, ist im Februar erneut gesunken: von 75 auf 29. Fast unverändert ist aber die Zahl der Frauen und Männer, für die Kurzarbeit angemeldet wurde. Es sind 62.

Als die Corona-Pandemie im März 2020 erstmals auf dem Arbeitsmarkt ankam, hatte die Zahl der Anmeldungen von Kurzarbeit bei 217 gelegen, und zwar für damals 3657 Arbeitskräfte.

Agentur und Jobcenter mit 800 Stellen

In diesem Februar haben Arbeitsagentur und Jobcenter knapp 800 Arbeitsstellen als gemeldeten Bestand. Arbeitgeber hätten im vergangenen Monat 180 neue Arbeitsstellen gemeldet. Allerdings haben sie zugleich 100 Stellen abgemeldet.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Hartz-IV-Bezug ist in Brandenburg an der Havel den Angaben zufolge das neunte Mal in Folge gesunken. 4408 Bedarfsgemeinschaften zählt das Jobcenter, das sind 5,7 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Von Jürgen Lauterbach