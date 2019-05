Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Arbeitsmarkt: Leichte Mai-Delle Monat für Monat haben Arbeitsagentur und Jobcenter in den vergangenen zwei Jahren immer bessere Zahlen zum Arbeitsmarkt gemeldet. jetzt kommt die erste kleine Delle.

Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter in Brandenburg an der Havel in den Brennaborhöfen. Quelle: JACQUELINE STEINER