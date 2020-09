Brandenburg/H

Wo steht die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel wirtschaftlich im Vergleich zu den Nachbarkreisen und zu Potsdam? Antworten dazu gibt die IHK Potsdam für den Zeitraum von 2011 bis 2019.

In ihrem gerade veröffentlichten „Factbook“ vergleicht die Industrie- und Handelskammer Daten, die sie in den zurückliegenden Jahren zu Themen wie Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur und Gewerbesteuereinnahmen zusammengetragen hat.

Geringster Anstieg

Der Fokus der Betrachtung liegt zwar überwiegend auf der Zeit vor der Corona-Krise. Doch vergleicht die IHK Potsdam auf ihren Geschäftsbereich bezogen, welche Entwicklung die Arbeitslosigkeit zwischen Juli 2019 und dem Corona-Juli 2020 genommen hat.

Brandenburg an der Havel, Potsdam, das Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, die Prignitz und Teltow-Fläming verzeichnen in diesem einen Jahr einen durchschnittlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 16,6 Prozent.

Auffällig ist, das die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg an der Havel mit Abstand am geringsten gestiegen ist von allen Regionen im westlichen Land Brandenburg: nämlich nur um 2,4 Prozent von 3098 auf 3172 arbeitslose Frauen und Männer.

Bei Kurzarbeit knapp unterm Durchschnitt

Potsdam verzeichnet dagegen einen Anstieg von 21,3 Prozent, Teltow-Fläming meldet mit 1000 Arbeitslosen mehr sogar eine Zunahme um über 25 Prozent. Allerdings ändert die jüngste Entwicklung nichts daran, dass die Arbeitslosenquote in Brandenburg an der Havel mit 8,5 Prozent noch immer die höchste ist im Kammerbezirk Potsdam.

Was den prozentualen Anteil der angezeigten Kurzarbeiter an den Beschäftigten insgesamt betrifft, liegt Brandenburg an der Havel knapp unter dem Durchschnitt im Kammerbezirk und auch im Land Brandenburg und deutschlandweit.

Nur die Prignitz weist im Kammerbezirk mit 22,5 Prozent einen niedrigeren Kurzarbeiteranteil auf als Brandenburg an der Havel mit 28,8 Prozent.

Leichtes Bevölkerungswachstum

Der Bezirk der IHK Potsdam deckt fast die Hälfte der Fläche des Bundeslandes Brandenburg ab und zählt 150 Kommunen, in denen knapp 1,2 Millionen Menschen leben.

Die Bevölkerungsentwicklung ist in Brandenburg an der Havel zwischen 2011 und 2019 positiv gewesen. Sie liegt bei einem Plus von 1,1 Prozent, was deutlich weniger ist als der Wert von Potsdam. Die Landeshauptstadt weist 14,4 Prozent Zunahme ihrer Einwohner auf.

Anderswo steigt Beschäftigung stärker

Auch Potsdam-Mittelmark und das Havelland sind mit einem Bevölkerungsplus von jeweils rund 6,5 Prozent deutlich stärker gewachsen als Brandenburg an der Havel. Der Effekt „Berliner Umland“ macht sich dort bemerkbar.

Damit einher geht eine dort stärkere Zunahme der Zahl erwerbstätiger Einwohner als in Brandenburg an der Havel. Die Stadt verzeichnet im Jahr 2019 aber immerhin gut 34.000 erwerbstätige Frauen und Männer, gut 1000 mehr als im Jahr 2011.

Der Anstieg fällt mit 3,4 Prozent gleichwohl deutlich bescheidener aus als in Potsdam (plus 17 Prozent), dem Havelland (plus 10 Prozent) und Potsdam-Mittelmark (plus 9 Prozent).

1850 Arbeitsplätze plus seit dem Jahr 2011

Beim Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 2011 ist Brandenburg an der Havel zwar nicht der Spitzenreiter in Westbrandenburg, doch der Rückgang fällt mit 44,5 Prozent etwas höher aus als in den benachbarten Landkreisen.

Verbunden damit ist der allseitige Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Im Havelland fällt dieser Anstieg fast dreimal so hoch aus wie in der Havelstadt, in Potsdam-Mittelmark etwa doppelt so hoch.

In Brandenburg an der Havel haben die IHK-Betriebe seit 2011 rund 1850 Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen (plus 6,7 Prozent). Nur träumen kann die Stadt allerdings von einer Situation wie in der Gemeinde Brieselang, die in knapp zehn Jahren eine Wachstumsrate von beinahe 100 Prozent hingelegt hat.

Pendlerüberschuss

Brandenburg an der Havel gehört mit Potsdam zu den beiden Regionen des Kammerbezirks, in denen ein sogenannter Pendlerüberschuss besteht. Fast 12.000 Frauen und Männer pendeln täglich zum Arbeiten nach Brandenburg an der Havel.

Auf der anderen Seite arbeiten knapp 10.000 Menschen aus Brandenburg an der Havel außerhalb, müssen ihre Heimatstadt also täglich verlassen, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen.

Von Jürgen Lauterbach