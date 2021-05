Archäologisches Landesmuseum öffnet Ausstellung über NS-Lager

Brandenburg/H

Der sowjetische Kriegsgefangene Petrov ist erst 38 Jahre alt. Das Foto auf seiner Stalag-Marke lässt einen Mann erkennen, der gut doppelt so alt sein könnte. Eigentlich wollten die Nationalsozialisten angebliche „Untermenschen“ wie ihn nicht haben im Reich.

Doch der Bedarf des Terrorregimes an Arbeitskräften war im Laufe des Zweiten Weltkriegs so groß geworden, dass sowjetische Gefangene nicht mehr gleich umgebracht, sondern in Zwangsarbeiterlager nach Deutschland transportiert wurden. Um ihre Arbeitskraft zu erhalten, bekamen sie zumindest minimale Essensrationen.

Das Schicksal von Menschen wie Petrov, der seine Gefangenschaft in der Fremde nicht überlebt hat, steht im Zentrum der an diesem Wochenende eröffneten Sonderausstellung „Ausgeschlossen – Archäologie der NS-Zwangslager“ im Paulikloster in Brandenburg an der Havel.

Das dort untergebrachte Archäologische Landesmuseum nähert sich dem Thema NS-Zwangslager anhand von archäologischen Funden in Brandenburg und Berlin.

Signalfund ist der Löffel

Seit den 1990er Jahren werden dort an ehemaligen Lagerstandorten in Berlin und Brandenburg archäologische Grabungen organisiert. Diese Untersuchungen erbrachten bisher Unmengen an Material. Persönlicher Besitz wie Kämme, Löffel und Schuhe, aber auch Stacheldraht, Namensschilder und Reste einstiger Innenausstattung förderten die Archäologinnen und Archäologen zutage.

Thomas Kersting ist der Kurator der Sonderausstellung "Ausgeschlossen – Archäologie der NS-Zwangslager" im Archäologischen Landesmuseum nähert sich dem Thema NS-Zwangslager anhand von archäologischen Funden. Quelle: Rüdiger Böhme

„Unser Signalfund ist der Löffel“, sagt Thomas Kersting. Er ist Archäologe und Co-Kurator der Ausstellung. Ein Löffel war für Kriegsgefangene überlebenswichtig.

„Wer nichts an Besteck und Geschirr hatte, der hatte ein Problem bei der Essensausgabe“, erklärt Kersting. Die Gefangenen zweigten zumeist Material aus der Produktion ab, um daraus selbst einfaches Kochgeschirr und andere Dinge herzustellen.

Kriegsgefangene bei Arado

Die Funde, die in der neuen Sonderausstellung gezeigt werden, geben eine Vorstellung vom Leben in den nationalsozialistischen Zwangslagern, in welchen Menschen von 1933 bis 1945 inhaftiert oder untergebracht waren. Viele von ihnen überlebten diesen Aufenthalt wie der genannte Petrov nicht.

Für Brandenburg an der Havel ist Arado das zentrale Thema. In der Caasmannstraße befand sich während des Krieges ein Verwaltungsgebäude der Arado-Werke.Im dortigen Zweigwerk produzierte Arado mehr als 4500 Flugzeuge. Für die Produktion setzte das Werk Zwangsarbeiter ein. Von 10.000 Beschäftigten waren bei Kriegsende 4000 Personen Zwangsarbeiter. Untergebracht waren sie in Lagnern in der Nähe des Betriebs.

Schreibmaschine der Gestapo

Mehr als 300 Objekte der Sonderausstellung geben in sieben Kapiteln einen Einblick in das komplexe System der Zwangslager, in ihre archäologische Überlieferung sowie die Arbeit der zeithistorischen Archäologie.

Zu sehen sind für klassische Archäologen ungewöhnliche Gegenstände wie die Überreste einer Schreibmaschine der Gestapo (s. Bildergalerie), Personalmatrizen aus den Brandenburger Arado-Flugzeugwerken, mit deren Hilfe die Gefangene verwaltet wurden, und Stacheldraht.

Stacheldraht

„In den Boden eingegrabene Stacheldrahtrollen weisen auf sowjetische Kriegsgefangene hin, die auf Weiden eingezäunt gehalten wurden“, erklärt Kersting. Eine besondere Herausforderung für die Archäologen ist die Aufbereitung von Material, das erst im 20. Jahrhundert erfunden ein entwickelt wurde. Aluminium zum Beispiel und Plexiglas, wie es in einer Pilotenkanzel zu finden ist.

Die Sonderausstellung ist bis zum 3. Oktober dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr im Paulikloster in der Neustädtischen Heidestraße zu sehen. Besucher sollten sich auf der Homepage des BLDAM über den genauen Öffnungstermin informieren, weil das Museum aufgrund der Corona-Pandemie momentan noch geschlossen hat. Nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern hat gleichzeitig Zugang zum Raum der Sonderausstellung.

Von Jürgen Lauterbach