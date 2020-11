Architekt der Brandenburger Regattastrecke ist tot

Brandenburg/H

Hartmut Töpel, oft als „Vater“ der Brandenburger Regattastrecke im Beetzsee bezeichnet, ist tot. Schon am 15. Oktober 2020 ist der Brandenburger Architekt im Alter von 87 Jahren verstorben. In einem Kondolenzschreiben an die Witwe, in dem Oberbürgermeister Steffen Scheller das Wirken des Verstorbenen würdigt, heißt es: „Mit Hartmut Töpel hat Brandenburg an der Havel einen verdienstvollen Einwohner verloren, der als Architekt bleibende Spuren in seiner Heimatstadt hinterlassen hat.“

Unter den Besuchern der Festveranstaltung zum 50. Geburtstag der Brandenburger Regattastrecke sitzt 2019 auch in der ersten Reihe mit rotem Hemd Hartmut Töpel am Löwenkopf). Quelle: Rüdiger Böhme

Anzeige

Auch unter Wassersportlern hat die Nachricht von Töpels Tod Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Regattastrecken-Chef Uwe Philipp erinnert sich: „Bei Gesprächen im Vorfeld und während der Feierlichkeiten und Aktivitäten zum 50. Geburtstag 2019 an der Regattastrecke hat man deutlich gespürt, wie eng seine Verbundenheit mit diesem Projekt auch fünf Jahrzehnte nach dem Bau noch ist.“

Ein Wiedersehen mit einigen Frauen und Männern der ersten Stunde und Wegbegleitern gab es für Hartmut Töpel seinerzeit im 15. Juni 2019, als in einem großen Festzelt auf dem Gelände der Regattastrecke gemeinsam mit ehemaligen und heutigen Aktiven sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf fünf erfolgreiche Jahrzehnte der Regattastrecke Beetzsee angestoßen wurde, man in Erinnerungen schwelgte und einen Blick in die Zukunft wagte.

So zeigt sie sich heute, die Tribüne und der Richterturm an der Brandenburger Regattastrecke am Beetzsee. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch bei der Eröffnung der Ausstellung über die Geschichte der von ihm entworfenen Wettkampfstätte „50 Jahre Regattastrecke Beetzsee“ war Hartmut Töpel als Zeitzeuge dabei.

Und zu erzählen gab es genug. Denn 1967 erfolgte in nur 22 Monaten der Aufbau der Brandenburger Regattastrecke. Sie wurde aus dem Buden des Sees gestampft. Nach dem ersten Spatenstich am 15. Oktober 1967 wurde am 16. Juli 1969 die Sportstätte übergeben. Dazwischen lagen Monate der DDR-weit geübten Improvisation.

Hartmut Töpel, Architekt der Brandenburger Regattastrecke ist gestorben. Quelle: Norbert Plaul

Der 2003 verstorbene Fritz Sumpf war Leiter des Baustabes. Ihm zur Seite stand unter anderem Hartmut Töpel. Damit das Projekt nicht von vorn herein abgelehnt wurde, hatte man einen Minimal-Finanzplan erstellt, von dem jeder wusste, dass er nie reichen würde: Zwei Millionen Mark. 5,9 Millionen Mark kostete die Regattastrecke schließlich.

Der Direktor des Energiekombinates Potsdam und Präsident der Ruderer des Bezirkes Potsdam Fritz Sumpf konnte zwar bei der Beschaffung von Baumaterialien Beziehungen spielen lassen, doch auch illegale Aktionen waren vonnöten.

50 Jahre nach der Idee von Hartmut Töpel: Die Kanuten Elias Kurth (vorn) und Bennet Weiß freuen sich auf die Deutschen Meisterschaften auf dem Brandenburger Beetzsee. Quelle: André Großmann

Als auf der Baustelle ein Kran fehlte, um mehrere Tonnen schwere Dachelemente zu montieren, entführten Bauarbeiter nach Feierabend einen Kran von der Baustelle des Chemiefaserwerkes in Premnitz. In den Abend- und Nachtstunden wurde das Dach montiert und als der Kran am nächsten Morgen wieder nach Premnitz kam, wartete dort die Kriminalpolizei.

Außerhalb aller Pläne produzierte nach Töpels Plänen das Brandenburger Betonwerk Teile für die Gebäude. Über 20 000 Helfer, darunter Soldaten der NVA und der Sowjetarmee, packten beim Bau mit an. Auch die Firma Windeck half beim Bau des Zielrichterturmes. Insgesamt 80 000 Kubikmeter Erde wurden bewegt. Im Oktober 1967 hatte als erste Amtshandlung die Ausbaggerung des Hünenstieges, einer in den See hineinragenden Landzunge auf einer Breite von 100 Metern, begonnen.

Letzte Gespräche

Scheller nutzte das 50. Jubiläum Regattastrecke im Vorjahr, um noch einmal mit Hartmut Töpel ins Gespräch zu kommen. Seinerzeit erzählte Töpel: „Ich kam damals aus Halberstadt und landete hier in einem sich noch im Aufbau befindlichen Planungsbüro. Ein Mitarbeiter war damals Trainer eines Ruderclubs und kam zu mir, um an einen Wassersportturnier zu arbeiten.“

Die markanten Bauten der Regattastrecke auf einer Ansichtskarte. Quelle: Heiko Hesse

April 1967 ging Töpel erstmals an den Beetzsee. „Damals war das noch eine Wüste, auf der Funktionäre wohl bereits Bungalows beschlossen hatten“, erinnerte er sich. Es sei eine Blitzidee vor Ort gewesen, die damalige Ruderstrecke ans Ufergelände zu holen. „Einen Tag später entwickelte ich ein Konzept, und das ganze wurde in Berlin abgesegnet“, so der Planer.

Nicht glücklich mit dem Dach

Vom Ergebnis war Tölpel später jedoch enttäuscht: „Für die Tribünenüberdachung plante ich eigentlich eine Seilnetzkonstruktion, von der bereits ein Probefeld fertig gestellt wurde“, sagte er. „Und auf einmal hing da so ein schweres Ding als Dach drüber.“ 50 Jahre später sagte er aber der MAZ: „Ich bin stolz auf all das, was an der Regattastrecke sportlich erreicht wurde.“

Von Benno Rougk