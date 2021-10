Der umgangssprachlich als „Brandenburger“ bekannte Verband, die Division Brandenburg z.b.V. 800, stellt eine zunächst in Kompaniestärke aufgestellte Sonderformation der Wehrmacht dar, erklärt das Bundesarchiv, Abteilung Militärarchiv in Freiburg.

Der Verband, der in der NS-Zeit unter der direkten Führung des Amtes Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht stand, wurde einerseits für Kommandounternehmen eingesetzt. Andererseits diente er den Angaben zufolge als verwaltungs- und organisationstechnische Basis der Agenten und V-Leute der Abwehr.

Die vornehmlich aus Spezialisten verschiedener Art zusammengesetzte Formation wuchs sehr schnell auf Regimentsstärke, zunächst unter Tarnbezeichnungen. Die „Deutsche Kompanie“ wurde dabei am 25. Oktober 1939 zur Tarnung in „Bau-Lehr-Kompanie z.b.V. 800“ umbenannt und bezog den Standort in Brandenburg an der Havel.

Die Kompanie wuchs rasch, erhielt am 1. und 23. November 1939 zwei weitere Kompanien und wurde bereits am 10. Januar 1940 umbenannt und umgegliedert in „Bau-Lehr-Bataillon z.b.V. 800“.

Freiwillige mit besonderen Befähigungen, vor allem Volks- und Auslandsdeutschen, wurden herangezogen. Die Einheit wuchs auf Regimentsstärke und wurde daher am 1. Juni 1940 umgegliedert zum „Lehr-Regiment Brandenburg z.b.V. 800“.

Am 1. November 1942 erhielt das Regiment den Status von „Sonderverbänden in überbesetzter Divisionsstärke“, ab 20. November 1942 als Sonderverband Brandenburg benannt. Bis April 1943 fand eine Neuformierung zu einer Division statt.

Es entstanden fünf Regimenter. Das Lehr-Regiment 5 Brandenburg umfasste die eigentlichen V-Leute und Agenten.

Zunehmend folgten militärische Einsätze in größerem Rahmen, die die Division mehr und mehr einem normalen Frontverband anglichen. Diese Entwicklung wurde 1944 abgeschlossen durch die Umwandlung in eine Panzer-Grenadier-Division im Befehlsbereich des Heeres.

Die „Brandenburger“ verstanden sich als Spezialtruppe für den Partisanenkrieg. Nach 1945 fanden sie ihre Bewunderer, gelten aber zugleich als Terrorverband, weil er gegen Kriegsrecht verstoßen und Kriegsverbrechen begangen habe, so das Bundesarchiv.