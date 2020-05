Arke-Brücke wird ausgetauscht

Brandenburg/H

Das Ende einer Brücke: 5,8 Tonnen hatte der Kranfahrer am Donnerstagmittag am Haken, als er die alte Fußgänger- und Radfahrerbrücke an der Arke zwischen Heiligem- und Möserschen See in Kirchmöser ausgehoben hat.

Alter Güterwaggon wird ersetzt

5,8 Tonnen am Haken hatte der Kranfahrer. Quelle: privat

Das „Bauwerk“ bestand aus dem Unterteil eines alten Reichsbahn-Güterwaggons und war 1997 eingebaut worden, hat als Provisorium also ziemlich lange gehalten.

Es wird nun ersetzt durch ein Teil der Buga-Brücke, die 2015 in Havelberg Dombezirk und Domfriedhof verbunden hat. Die drei Teile hatte die Stadt Brandenburg an der Havel erworben und zwischenzeitlich im Bauhof eingelagert.

Das erste Teil ist bereits an der Brielower Landstraße nahe des Brawag-Bauwerkes eingebaut worden, das dritte folgt demnächst in der Nähe des Krugparks. So bekommt also die komplette Buga-Brücke ein zweites Leben, wenn auch an drei Standorten.

Erst Widerlager, dann Brücke

Ein bisschen gedulden müssen sich die Kirchmöseraner noch. In den nächsten Tagen werden erst neue Stützen und Widerlager gebaut, bevor in einigen Wochen das neue Verbindungsteil eingehoben werden kann.

Nun ist die nächste dran

„Endlich wurde ein weiteres Brückenproblem in der Stadt Brandenburg gelöst. Nun kann die Brücke 20. Jahrestag neu gemacht werden“, flachst Ortsvorsteher Carsten Eichmüller ( SPD).

Von André Wirsing