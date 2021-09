Brandenburg/H

Etwas ist anders. „Es war zu wenig Rauch zu sehen“, sagt Arnim Engel. Um sein Gemälde vom Silokanal und dem Stahl- und Walzwerk authentischer zu machen, hat er vor nicht allzu langer Zeit das Bild etwas umgemalt – damit die Schlote kräftiger qualmen. 1971 malte Arnim Engel dieses typische Stück Brandenburg an der Havel. Ein Foto, das den Hobbymaler bei der Arbeit zeigt, sorgte jetzt bei Facebook für Aufsehen.

Helmut Mende hatte Engel beim Malen sprichwörtlich über die Schulter geschaut und auf den Auslöser gedrückt. 50 Jahre kam ihm die Fotografie wieder unter. Er hatte vergessen, wie der freundliche Künstler hieß, der da nur in Badehose bekleidet an der Staffelei steht. Also lud Mende das Bild bei Facebook hoch und fragte, wer sachdienliche Hinweise habe.

Der entscheidende Hinweis kam vom betreffenden Maler selbst: „Ich war das“, meldete sich Arnim Engel mit seinem Anruf in der MAZ-Lokalredaktion. Engel konnte sich gut an die Begegnung am Kanal erinnern: „Der Mann war sehr zurückhaltend und bat höflich, ob er mich fotografieren dürfe.“ Das Foto, das Helmut Mende schoss, sah Arnim Engel jetzt in der MAZ zum ersten Mal.

In seinem Facebook-Aufruf vermutete Helmut Mende, dass der Maler bestimmt noch mehr Brandenburger Motive auf die Leinwand gebracht hatte. „Das habe ich auch“, sagt Arnim Engel nicht ohne Stolz und zeigt auf eines seiner ersten Werke: 1969 entstand ein Blick vom Marienberg auf das sehr junge Wohngebiet Nord. Anfang der 80er Jahre malte er den Parduin in der Altstadt, gesehen vom Huck aus.

Ein Zeitdokument erster Güte ist allerdings ein Bild von einer Baustelle. Arnim Engel hielt die Errichtung der Eisenbahn-Brücke in der Potsdamer Landstraße in Öl fest. „Das Bild war auch mal in einer Ausstellung und es hat Frau Rankewitz so gut gefallen, dass ich eine kleine Prämie bekommen habe“. Gisela Rankewitz leitete viele Jahre den Kulturarbeit der Brandenburger Stadtverwaltung.

In Kyritz geboren, 1969 nach Brandenburg an der Havel gezogen

Arnim Engel, geboren 1945 in Kyritz, kam 1969 nach Brandenburg an der Havel. Beim Bau- und Montagekombinat (BMK) Ost arbeitete er als Schlosser. Später wechselte er zum Tiefbau an der August-Bebel-Straße und ließ zum Ausbilder für das Metall- und Bauhandwerk ausbilden. Es zog ihn zum BMK Ost in die Wilhelmsdorfer Straße zurück, wo er 15 Jahre als Lehrmeister wirkte.

Schon in der Schule habe er gern gemalt und gezeichnet. Das Urteil eines Lehrers war nicht gerade motivierend: „Du hast Talent, aber immer dreckige Hände.“ Kaum in Brandenburg angekommen, suchte er einen künstlerischen Zirkel und fand ihn im Schulhaus der Goethe-EOS am Wredowplatz (heute Fontane-Grundschule). „Bei Heinz Volkmann“, schwärmt Engel. Zwei gute Jahre habe er in dem Zirkel eine Menge gelernt.

Der Bau der ersten Brücke in der Potsdamer Landstraße über die Eisenbahn im Jahre 1972 - festgehalten von Arnim Engel aus Brandenburg an der Havel in Öl. Quelle: Heiko Hesse

Dann half ihm Emil Spieß, sich weiterzuentwickeln. „Dessen Zirkel war in der Steinstraße“, erinnert sich Engel an das Wirken des national bedeutenden Malers aus Brandenburg. Unter seinen Mitschülerinnen und Mitschülern waren Jeannette Goldmann und Wilfried Schwarz, die freischaffend und/oder in Kursen viele Spuren in Brandenburg hinterlassen haben und es immer noch tun.

Am liebsten war er draußen, wenn es ums Malen ging. „Die Freiluft-Malerei war meins“, sagt er. Die Eindrücke hält der Maler gleich in Öl auf der Leinwand fest. Für das Bild vom Silokanal „habe ich zwei, drei Stunden gebraucht“. Erst wollte er die Szenerie von der Quenzbrücke aus malen. „Doch es war mir zu unruhig da oben.“ Also suchte und fand er ein stilleres Plätzchen direkt am Kanal. „Es war ein heißer August-Nachmittag“, erinnert er sich.

Zirkel beim BMK Ost in Brandenburg an der Havel geleitet

Nach einem Spezial-Lehrgang in Potsdam wagte sich Arnim Engel auch an die Ausbildung anderer Hobbymaler; Er übernahm den künstlerischen Zirkel beim BMK Ost, den er von 1983 bis 1986 führte. Nur bis 1986, denn dann gab es den nächsten Wechsel.

Seine Frau Gabriele zog es in die Gastronomie, er zog mit. „Sie bekam das Angebot, das Landhaus an der Plane zu führen.“ Wo heute ein chinesisches Restaurant seine Gäste bewirtet, führten die Engels eine klassische Gaststätte mit deutscher Küche. Bis 1990, bis die Wende so vieles veränderte.

August 1971: Arnim Engel am Silokanal – fotografiert von Helmut Mende. Quelle: privat

Arnim Engel kehrte als Ausbilder für Baumaschinen zu seinen alten Leisten zurück. Dass er 2003, mit nur 58 Jahren, dank einer gesetzlichen Regelung in Rente gehen konnte, sei für ihn ein Glücksfall gewesen.

Vor zwei Jahren fiel ihm das Bild vom Silokanal nach langer Zeit mal wieder in die Hände. Irgendetwas störte ihn daran. „Das war der Rauch“, sagt er. Oder besser: Es fehlte der Qualm aus den Schornsteinen des Siemens-Martin-Werkes. 1971 ließ er ein paar verzagte Wölkchen nach rechts oben aus dem Bild verschwinden. 2019 sah er einen besseren Weg, „die Dinge so darzustellen, wie sie sind“. Oder wie sie waren.

Mehr Rauch aus dem Brandenburger Stahlwerk

Engel malte das Bild um. Seither qualmt es mächtig aus den Schloten und wehen die Rauchfahnen über den Kanal hinweg zum Görden. Der Himmel wirkt auf der Überarbeitung von 2019 dramatischer als auf der ersten Fassung von 1971.

Früher zeigte er seine Bilder ab und an bei Ausstellungen im Heimatmuseum, später bei der Off Art, dem Brandenburger Format für Laien- und professionelle Künstler. Gern würde er wieder einmal seine Werke zeigen, die alten und die aktuellen, die mehr in Richtung Stillleben gehen. Er denkt an eine Ausstellung in seinen Räumen: Mit seinem Sohn Marcus führt er den Verein Jiu Jitsu Kids im Obergeschoss der alten Kaufhalle in der Magdeburger Landstraße. Vielleicht findet sich jedoch ein Ort, der besser geeignet ist, Kunstwerke zu präsentieren.

An dieser Stelle am Silokanal hatte Arnim Engel im August 1971 seine Staffelei aufgebaut. Quelle: Heiko Hesse

Nun, wo das Rätsel um sein Foto gelöst ist, wirft Arnim Engel eine neue Frage in die Runde. 1972 oder 1973, als er beim Tiefbau in der Bebelstraße arbeitete, „entwarf ich ein Modell für ein Bebel-Relief“. Das gefiel der August-Bebel-Schule gegenüber des Betriebes so gut, dass sie Engels Entwurf gießen ließ und das Relief mit einer Stele in der Schule aufstellte.

Auf der Suche nach August-Bebel-Relief

Das Schulgebäude, zuletzt ein Teil des Oberstufenzentrums „Carl Reichstein“, ist längst abgerissen worden. Das Relief ist ebenfalls verschwunden. „Doch wohin ist es?“

Mal sehen, wer was weiß und wo die Plastik wieder auftaucht. Das ist dann aber eine neue Geschichte. Falls es jemand weiß: Info an die MAZ-Lokalredaktion unter brandenburg-stadt@maz-online.de oder 03381/525625.

Von Heiko Hesse