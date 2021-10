Asklepios: 90 Prozent der Klinik-Mitarbeiter wollen unbefristeten Streik

Bis Dienstag Mittag lief die Urabstimmung in den Asklepios-Kliniken in Brandenburg/Havel, Teupitz und Lübben. Die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter votierte laut Gewerkschaft Verdi für einen unbefristeten Streik.

Beschäftigte der Asklepios-Kliniken aus Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben tragen bei einer Demonstration in Potsdam ein Transparent mit der Aufschrift „Asklepios-Beschäftigte fordern Entlohnung wie bei Asklepios in Hamburg!“. Quelle: Monika Skolimowska/dpa