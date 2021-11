Brandenburg/H

„Ich vergehe vor Ungewissheit“, bekennt Alois Luig (78). Am Montag um 12.12 Uhr hat er einen Anruf aus dem Asklepios-Fachklinikum Brandenburg an der Havel erhalten. Seine mit Covid-19 angesteckte Ehefrau, Patientin der Neurologie, sei ins Ernst-von Bergmann-Klinikum verlegt worden. Der Verlauf der Infektion sei immerhin günstig.

Der Rentner aus dem westfälischen Olpe, der seit einem halben Jahr ein Ferienbungalow in Bensdorf bewohnt, weiß nun gar nicht mehr, woran er ist. Denn Ende der vergangenen Woche hatten die Klinikärzte ihm noch mitgeteilt, dass seine Frau Heike zur Frührehabilitation in die Caritas-Klinik Sankt Marien in der Bergstraße verlegt werden soll.

„Der Informationsfluss ist miserabel“, schildert Alois Luig seine Erfahrung der vergangenen Wochen. Es ist also keineswegs die medizinische Behandlung und Versorgung seiner 76 Jahre alten Frau, die den Mann zur Verzweiflung treiben, es sind vielmehr die vielen vergeblichen Versuche in den vergangenen Tagen, an die eigene Frau heranzukommen.

Am 12. Oktober ist Heike Luig nach ihrem zweiten Schlaganfall zur Behandlung erneut in das Fachklinikum auf dem Görden gebracht worden. Alles läuft soweit gut, bei einer Untersuchung wurde diesmal festgestellt, dass die Herzwand geschädigt ist.

Patientin im Nebenzimmer infiziert

In der vergangenen Woche, genau am 14. November, hört der Ehemann erstmals, dass im Nebenzimmer seiner Frau auf der Neurologie-Station N3 Covid-19 ausgebrochen sei. Fortan darf er seine Frau nicht mehr besuchen.

Daher schrieb der Rentner zwei Briefe an seine Frau, einen davon gab er seiner Schilderung zufolge am 17. November samt Rückumschlag für ihre Antwort beim Pförtner ab. Doch die erhoffte Antwort erhielt er nicht.

Auch der Versuch, am Donnerstag oder Freitag Telefonkontakt zur Patientin zu bekommen, führte nicht zum Erfolg. Holen Sie doch bitte Ihr Handy, habe er eine Pflegerin gebeten. Kurz darauf habe er aber zur Antwort bekommen, das Handy sei nicht geladen.

Der Ehefrau wenigstens zugewinkt

„Ich kam nicht an sie heran, habe mich gefühlt wie in einem Drama von Gerhart Hauptmann – als ob ich in Watte fassen würde“, erzählt Alois Luig. Frische Wäsche durfte er seiner Frau am Samstagmorgen bringen.

Eine Schwester war sogar so freundlich, dass Krankenbett so aufzurichten, dass er seine Frau aus recht kurzer Distanz von draußen durchs Fenster sehen und sie ihm auch zuwinken konnte.

Verlegung ins Ernst-von-Bergmann

Alois Luig war zufrieden, zumal seine Ehefrau ja ins Marienkrankenhaus verlegt werden sollte. Doch am Montagmittag kam besagter Anruf. Seine Frau sei ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum nach Potsdam gebracht worden. Ihr Verlauf sei glücklicherweise nicht schwierig.

Der Rentner ist sich „100 Pro“ sicher, dass Heike Luig sich Covid-19 im Krankenhaus geholt hat. Denn man habe ihm gesagt, dass die ganze Station N3 geschlossen werden musste, weil zehn Schwestern Covid-19 hätten.

Asklepios-Sprecher Rune Hoffmann bestätigt, dass auf der genannten Station N3 am 14. November eine stationäre Patientin positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. Ob diese Frau das Coronavirus bei Aufnahme im Rahmen der Latenzzeit das Virus schon in sich trug, bleibt unklar. Eine Ansteckung der Patientin durch Besucher, andere Patienten oder Personal scheint dem Krankenhaussprecher eher unwahrscheinlich.

Auf der N3 wurde jedenfalls sofort die geübte Isolations- und Teststrategie umgesetzt, versichert Hoffmann. Die betreffende Patientin und ihre Bettnachbarin seien unverzüglich isoliert worden und alle Patienten und Mitarbeiter der N3 täglich getestet.

Test- und Impfregeln im Asklepios-Fachklinikum Brandenburg Alle vollstationär aufgenommenen Patientinnen und Patienten des Asklepios-Fachklinikums Brandenburg an der Havel werden im Aufnahmeprozess innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden mittels PCR-Tests auf das Corona-Virus getestet, erklärt Asklepios-Sprecher Rune Hoffmann. Während des stationären Aufenthalts werden die Patienten darüber hinaus einmal wöchentlich auf Covid-19-getestet. Besucher der Klinik müssen sich zuvor telefonisch anmelden und mit dem Stationspersonal absprechen. Jeder Patient darf höchstens zwei Personen am Tag empfangen. Gäste müssen gemäß der 2-G-plus-Regel einen höchstens 24 Stunden alten, negativen AG-Coronatest oder 48 Stunden alten negativen PCR-Test mitbringen sowie den vollständigen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis. Während des gesamten Besuchs ist das Tragen einer FFP-Maske Pflicht. Geimpfte Beschäftigte der Klinik werden in den sensiblen Bereichen der Klinik dreimal pro Woche vor Arbeitsbeginn mittels Schnelltest auf das Virus getestet, in weniger sensiblen Bereichen zweimal. Ungeimpfte Mitarbeiter werden täglich vor Arbeitsbeginn getestet. Das Fachklinikum hat bereits im September mit den ersten Boosterimpfungen von Patienten und Mitarbeitern begonnen.

Nach aktuellem Stand wurden den Angaben zufolge neun Beschäftigte positiv auf das Virus getestet und befinden sich in Quarantäne. Sie seien aber symptomfrei.

Außerdem wurden im weiteren Verlauf sieben Patienten und Patientinnen positiv auf das Virus getestet, berichtet der Kliniksprecher. Sechs von ihnen hätten keine Krankheitssymptome. Zu ihnen gehört offenbar auch Schlaganfallpatientin Heike Luig.

Von den sieben positiv getesteten Patienten waren fünf vollständig geimpft, teilt Rune Hoffmann mit. Von den betroffenen neun Beschäftigten sind zwei ungeimpft.

Vorgehen in Brandenburg an der Havel

Das Vorgehen des Asklepios-Fachklinikums: Die positiv getesteten Patienten werden nach Möglichkeit zur Quarantäne nach Hause entlassen oder sie werden über die vom Land beauftragte Koordinationsstelle des „Versorgungsclusters Corona (VCC) auf Coronastationen von Krankenhäusern in der Region verlegt. So wie Heike Luig nach Potsdam.

Covid-19-Patientinnen und -Patienten sollten inzwischen also nicht mehr auf der Neurologie-Station N3 sein. Trotzdem: „Wir testen aktuell engmaschig alle Patienten und Kontaktpersonen der Station N3“, versichert Asklepios-Sprecher Hoffmann. Im Umgang mit Patienten seien alle Pflegekräfte und Ärzte um so viel Wärme bemüht wie in dieser außergewöhnlichen Situation möglich.

Noch immer kein Kontakt

Alois Luig ist bei allem Verständnis traurig, weil er gern bei seiner Frau gewesen wäre, als sie das Krankenhaus auf dem Görden in Richtung Potsdam verlassen musste. Doch er erfuhr erst im Nachhinein die vollendete Tatsache. „Wir bedauern alle Erschwernisse“, versichert Asklepios-Sprecher Hoffmann.

Direkten Kontakt zu seiner Frau herzustellen, ist Alois Luig, Wahl-Bensdorfer seit 1993, noch immer nicht geglückt. Sie habe wohl versucht, ihn an diesem Dienstag mit ihrem Handy anzurufen.

Doch als Folge des Schlaganfalls habe sie nicht die richtigen Tasten getroffen und dreimal die falsche PIN-Nummer eingegeben. Daher kann sie vorerst nicht mehr mit ihrem Handy telefonieren. Er kann sie auf der Potsdamer Covid-19-Station nicht besuchen, hofft aber auf eine baldige Verlegung ins Marienkrankenhaus.

Von Jürgen Lauterbach