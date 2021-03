Brandenburg/H

Verkehrte Welt auf dem Görden. Während viele Krankenhäuser händeringend Pflegekräfte suchen, bereitet sich das Asklepios-Fachklinikum in Brandenburg an der Havel auf die Einführung von Kurzarbeit in zwei seiner Kliniken auf dem Görden vor. Ab Mai 2021 könnte es dort mit Kurzarbeit losgehen.

Geschäftsführerin Janina Pietschmann verweist auf Zahlen des Bundesarbeitsministeriums. Demnach hätten bereits in den Monaten März bis Mai 2020 bundesweit gut 1200 Krankenhäuser und knapp 48.300 Arzt- oder Zahnarztpraxen Kurzarbeit für rund 410.000 Beschäftigte angemeldet.

„Das mag absurd erscheinen, aber die Corona-Krise belastet die Mitarbeiter im Gesundheitssektor sehr unterschiedlich“, erklärt die Chefin des mit mehr als 650 Betten größte psychiatrisch-neurologische Krankenhaus im Land Brandenburg.

Während die Bereiche, die Corona-Patienten versorgen, unter stetig steigender Arbeitsbelastung leiden, gebe es Fachabteilungen in ganzen Rehakliniken und Fachkrankenhäusern, in denen zunehmend Betten aufgrund der aktuellen Corona-Lage leer stehen.

Daher stehen laut Janina Pietschmann sehr viele Mitarbeiter unter immensem Arbeitsdruck und sind andere zunehmend einer geringeren Arbeitsbelastung ausgesetzt.

Am vergangenen Mittwochvormittag versicherte die Geschäftsführerin, dass ihr Klinikum aktuell keine Kurzarbeit plane und es noch nicht entschieden sei, „ob wir überhaupt und, wenn ja, in welchem Umfang zum Instrument der Kurzarbeit greifen müssen“.

Geschäftsführerin Janina Pietschmann: „Kurzarbeit ist und war für uns die Ultima Ratio“(das letzte Mittel). Quelle: Asklepios

Pietschmann wörtlich: „Um es jedoch ganz deutlich zu sagen: Kurzarbeit ist und war für uns die Ultima Ratio, um Arbeitsplätze im gesamten Fachklinikum dauerhaft zu sichern.“

Die Klinikumchefin räumte am Mittwochvormittag gleichwohl auch vor der Belegschaft ein, dass sich Asklepios vor dem Hintergrund der erheblichen Corona-bedingten Belegungsrückgänge in der Psychiatrie bei zugleich fehlenden Ausgleichszahlungen durch den Bund darauf vorbereite, Kurzarbeit einzuführen. Dazu verhandele die Geschäftsleitung vorsorglich mit dem örtlichen Betriebsrat.

Zwei Kliniken von Mai bis Dezember

Am Mittwochnachmittag im Arbeitsgericht Brandenburg wird die Geschäftsführerin deutlich konkreter. Vor der Richterin tragen sie und der Personalleiter vor, dass Kurzarbeit in der Erwachsenenpsychiatrie und auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Görden bevorsteht.

Die Einführung von Kurzarbeit ist den Angaben zufolge in beiden Kliniken im Zeitraum von Mai bis Dezember 2021 eine Option. Dort sind ungefähr 250 bis 300 Menschen beschäftigt.

Eine Voraussetzung wäre die Zustimmung des Betriebsrates, die nicht vorliegt. Aktuell streiten Geschäftsleitung und Betriebsrat darüber, ob zum Thema Kurzarbeit die Einigungsstelle angerufen werden soll.

Rechtsstreit über Einigungsstelle

Der Betriebsrat lehnt das ab, weil nach seiner Auffassung mit ihm noch gar nicht konkret über die Einführung von Kurzarbeit im Asklepios-Klinikum auf dem Görden verhandelt worden sei, sondern lediglich über eine Rahmenvereinbarung dazu.

„Wir haben erst gerade im Gerichtssaal erfahren, dass die Geschäftsleitung in einem konkreten Zeitraum Kurzarbeit vorsieht für die beiden psychiatrischen Kliniken“, versicherte der Betriebsratsvorsitzende André Sandner nach der öffentlichen Gerichtsverhandlung.

Keine Einigung mit dem Betriebsrat

Der Gesamtbetriebsrat von Asklepios und die Standort-Betriebsräte in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben haben die Beschäftigten bereits Mitte Februar über Verhandlungen zur Kurzarbeit informiert.

Eine Einigung habe „an einer Vielzahl von Punkten“ nicht erzielt werden können. So habe die Arbeitgeberin keine Regelung akzeptiert, die im Fall der Kurzarbeit Fremdarbeit ausschließt, also zum Beispiel den Einsatz von Leiharbeitern, auch nicht solchen aus dem eigenen Konzern.

Die Betriebsräte werfen der Arbeitgeberin zudem vor, sie wolle Kurzarbeitergeld zwar auf 80 Prozent aufstocken, dabei jedoch nicht unterscheiden zwischen Arbeitnehmern mit oder ohne Kindern.

Das letzte Mittel

Geschäftsleitung und Betriebsräte teilen den jeweiligen Äußerungen zufolge die Auffassung, dass Kurzarbeit nur das „letzte Mittel“ ist. Die Arbeitnehmer fordern, dass andere Möglichkeiten vorgeschaltet werden wie der Abbau von Urlaubstagen aus den Vorjahren, der Abbau der Überstundenkonten und die zeitweise Versetzung in unterbesetzte Bereiche.

Weil der Betriebsrat den Konflikt um Kurzarbeit noch nicht mithilfe einer Einigungsstelle austragen wie, hat die Geschäftsführung die Einsetzung einer Einigungsstelle unter Vorsitz des Landesarbeitsrichters im Ruhestand Reinhard Schinz vor dem Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel beantragt.

Die Arbeitsrichterin hat die Einigungsstelle inzwischen gegen die Bedenken der Arbeitnehmerseite erstinstanzlich eingesetzt. Gegen diese Entscheidung wird der Brandenburger Asklepios-Betriebsrat mit seinem Anwalt Johannes Hackl vermutlich Rechtsmittel beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

Von Jürgen Lauterbach