Brandenburg/H

Die Begehrlichkeiten sind keineswegs neu, wurden aber jüngst wieder zur Sprache gebracht. Es geht um die mittelfristige Zukunft der Neurologie in Brandenburg an der Havel. Die Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel GmbH würde die neurologische Klinik des Asklepios Fachklinikums Brandenburg auf dem Görden gern übernehmen.

Geschäftsführerin Gabriele Wolter bestätigt, dass sie ihrer Asklepios-Kollegin Janina Pietschmann gegenüber das grundsätzliche Interesse des kommunalen Krankenhauses an einer Übernahme bekundet habe. Wolter verschweigt dabei nicht, dass Pietschmann ein solches Ansinnen abgelehnt habe.

Anlass für das Gespräch auf Leitungsebene waren die im März bekannt gewordenen Schwierigkeiten in der neurologischen Klinik auf dem Görden. Assistenzärzte der neurologischen Stationen hatten in einem Brandbrief Alarm geschlagen bei der Geschäftsführung des Asklepios-Fachklinikums.

„Fehldiagnosen“

Die jungen Mediziner hatten die „Unterbesetzung“ angeprangert und berichtet, dass Kollegen, teilweise mit wenig neurologischer Erfahrung, Stationen einzeln betreuten und somit als Assistenzarzt allein die Verantwortung für teilweise bis zu 20 Patienten trügen. Von „Fehldiagnosen“ und „unzureichender Versorgung von Patienten“ war die Rede.

Seinerzeit widersprach Geschäftsführerin Pietschmann und versicherte, dass „der Facharztstandard für die ordnungsgemäße Behandlung unserer Patienten jederzeit gewährleistet“ sei. Sie räumte lediglich ein, dass nach dem Ausscheiden des Neurologie-Chefarztes Stephan Schreiber und des leitenden Oberarztes Axel Hamann nur noch vier von sechs Facharztstellen besetzt seien.

Leistungsspektrum vervollständigen

Die Unruhe und die Aussage, dass die Bettenbelegung bei lediglich 62 Prozent liege, veranlasste die kommunale Geschäftsführerin Gabriele Wolter jedoch, eine mögliche Übernahme der Neurologie durch das Städtische Klinikum noch einmal zur Sprache zu bringen.

„Eine Neurologie in unserem Haus würde unser gesamtes Leistungsspektrum vervollständigen“, erklärt Wolter ihr Interesse. Auch wenn die Zusammenarbeit mit dem Asklepios-Fachklinikum gut laufe, wäre eine eigene Neurologie im Hinblick auf die Nähe zu medizinischen Fachbereichen wie der Neurochirurgie, der Gefäßchirurgie und der Inneren Medizin von großem Vorteil.

Dabei würde das Städtische Klinikum, das bereits zwei neurologische Fachärzte beschäftigt, am Standort der Neurologie auf dem Asklepios-Klinikgelände auf dem Görden nicht rütteln. Das wäre auch wichtig, weil das Diagnostikzentrum des Asklepios-Fachklinikums sowohl die neurologischen wie auch die psychiatrischen Patienten versorgt.

Idee einer Kopfklinik

Gabriele Wolter erinnert daran, dass sie in den neunziger Jahren und somit lange vor der Privatisierung der Landesklinik im Jahr 2006, Gespräche mit dem damaligen ärztlichen Landesklinik-Direktor Eckard Marg über eine gemeinsame Kopfklinik auf dem Görden gesprochen habe, in der Neurologen, Neurochirurgen, Augenärzte, HNO-Ärzte sowie Fachärzte weiterer Disziplinen unter einem Dach zusammengearbeitet hätten.

Die Idee einer gemeinsamen Kopfklinik liegt auf Eis, seit das Land Brandenburg sein Fachkrankenhaus auf dem Görden privatisierte und der private Asklepios-Konzern den Zuschlag erhielt. Das Städtische Klinikum und die Belegschaft der Landesklinik hatten seinerzeit als Mitbewerber das Nachsehen.

„Steht definitiv nicht zum Verkauf“

Den Äußerungen des Asklepios-Konzerns zufolge kann sich das Städtische Klinikum auch im Jahr 2021 keine Hoffnung auf die Neurologie machen. „Die neurologische Klinik des Asklepios Fachklinikums Brandenburg steht definitiv nicht zum Verkauf!“, versichert Unternehmenssprecher Mathias Eberenz der MAZ.

Es habe auch zu keinem Zeitpunkt seitens Asklepios diesbezüglich geäußerte Absichten gegeben. Das Gegenteil sei der Fall. Mit dem neuen Chefarzt Alexander Kunz will das Krankenhausunternehmen Eberenz zufolge „das Leistungsportfolio der neurologischen Klinik weiterhin gemäß den Festlegungen der Brandenburger Krankenhausplanung wahrnehmen“.

Neurologische Frührehabilitation

Geplant sei unter anderem der weitere Aufbau der neurologischen Frührehabilitation am Standort Brandenburg an der Havel.

Der im Asklepios-Konzern für Kommunikation und Marketing zuständige Sprecher bestätigt, dass Ende März 2021 kurzzeitig nur noch vier neurologische Fachärzte am Standort in Brandenburg an der Havel beschäftigt waren. In dieser Zeit hätten Gastärzte das Unternehmen bei bestimmten Diensten unterstützt.

Nach dem Arbeitsbeginn des neuen Chefarztes am 1. Juli befinde sich Asklepios für die Oberarztnachfolge derzeit noch im Bewerberverfahren. Man sehe einer zeitnahen Nachfolgeregelung positiv entgegen, heißt es.

Die Klinik soll wachsen

Eberenz bestätigt in diesen Tagen noch einmal die Angaben, die Geschäftsführerin Pietschmann im März machte: „Der Facharztstandard für die ordnungsgemäße Behandlung unserer Patienten war und ist jederzeit gewährleistet“, versichert er.

Der guten Vollständigkeit halber erwähnt der Konzern aus Hamburg, dass das Unternehmen derzeit noch weitere erfolgversprechende Vorstellungsgespräche im fachärztlichen und oberärztlichen Bereich führe, „da die Klinik ja wachsen wird“.

Im Übrigen beschäftige das Asklepios-Fachklinikum nicht nur Fachärzte, sondern zusätzlich Assistenzärzte und „ein hochausgebildetes und gut eingespieltes multiprofessionelles Team“ in der Neurologie. Darauf sei man „sehr stolz“.

Von Jürgen Lauterbach