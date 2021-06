Asphalt ausgebessert: Planebrücke ab Donnerstag wieder frei

Brandenburg/H

Ein kompaktes Quadrat aus Gussasphalt härtet noch aus, dann ist es soweit: Der Bahnübergang an der Planebrücke kann am Donnerstag um 6 Uhr wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben werden. Radfahrer passierten die Baustelle bereits am Mittwoch. Auch die Züge fuhren wieder ohne Einschränkung. Autofahrer mussten sich noch gedulden und den Umweg durch das Wohngebiet auf der Eigenen Scholle in Kauf nehmen. Sie querten die Bahntrasse weiter nordöstlich an der Göttiner Landstraße.

Letzte Aufräumarbeiten an der Baustelle Quelle: Moritz Jacobi

Keine Staus, Umleitung funktioniert gut

Aber von signifikanten Verzögerungen konnte selbst zu Stoßzeiten nicht die Rede sein. Der große Rückstau blieb aus. Die Anwohner der Eigenen Scholle nahmen es folglich gelassen. „Bislang ist alles entspannt“, berichtete Diana Bading, die täglich zu ihrem Übersetzungsbüro am Nicolaiplatz fährt und ihre Tochter in die Kita bringt. „Wir sind kurz vor acht Uhr unterwegs“, das gelang am Mittwoch ohne Probleme und Stau. Gleiches berichtete sie vom stadtauswärtigen Verkehr in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr.

Kurz vor Göttin mündet die Umleitung in den Eichhorstweg. Der Verkehr fließt ohne Probleme. Quelle: Moritz Jacobi

Da der stadteinwärts und stadtauswärts führende Verkehr im weitläufigen Straßengitter der Eigenen Scholle über verschiedene Routen geleitet wurden, dünnte der Durchgangsverkehr für die Anwohner im Akazienweg und Ulmenweg merklich aus. So sprangen die Kleinen in der Kita im Akazienweg vom Verkehr ungestört auf ihrer Dekra-Hopseburg im Vorgarten. Auch in den wenigen Einkaufsmöglichkeiten im Sackgassen-Abschnitt der Ziesarer Landstraße südwestlich der Baustelle herrschte normaler Betrieb, denn die Anwohner von der Scholle versorgten sich wie gewohnt am Netto und steuerten zielsicher den Spargel- und Erdbeerstand schräg gegenüber an.

Zwei LKW müssen umkehren, einer fährt vorsichtig rückwärts bis zum Netto-Parkplatz. Quelle: Moritz Jacobi

Zeitplan hat gut geklappt

Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs, die vor Ort letzte Aufräumarbeiten verrichteten, sind zufrieden: „Unser Zeitplan hat gut geklappt.“ Einzig auswärtige Lkw-Fahrer verirrten sich relativ häufig in die Sackgasse und mussten mit ihren langen Anhängern ein Wendemanöver auf der Landstraße vollführen. Ein Autofahrer rief am Mittwoch im Vorbeirollen durchs fahrerseitige Fenster: „Etwas mehr Zeit würde ich vorsichtshalber doch einplanen. Aber so arg wie in der Karl-Marx-Straße ist es nicht.“ Schlimmer geht’s bekanntlich immer.

Von Moritz Jacobi