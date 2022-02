Asphaltdebatte in Golzow: Brücker Straße kann so bleiben

Golzow

Die Brücker Straße in Golzow ist mit Verspätung vom Landesbetrieb Straßenwesen abgenommen worden. Zwar rollt auf diesem Teil der Landesstraße nach einem grundhaften Ausbau seit dem vergangenen Oktober der Verkehr wieder, doch die Fachleute hatten etwas am Asphalt auszusetzen. „Inzwischen wurden die Qualitätsmängel begutachtet und als geringfügig eingeschätzt“, stellte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg gegenüber der MAZ klar. Es ging bei den Untersuchungen insbesondere um die Zusammensetzung und Körnung des eingebauten Asphalts.

Mit Gehweg

Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusse sorgte die Nachricht von einer angeblich noch ausstehenden Abnahme für Erstaunen. Der MAZ sagte Streu auf Nachfrage, dass die Gebrauchsfähigkeit gewährleistet sei. Die Straße müsse nicht noch einmal erneuert werden. In fünf Monaten Bauzeit waren im vergangenen Jahr 320 Meter Landesstraße erneuert und auf sechs Meter verbreitert worden. Von der Brandenburger Straße bis zum Friedhof kann jetzt ein 1,75 Meter breiter Gehweg genutzt werden.

Golzow beteiligte sich

Vor dem Friedhof sind demnach neue Parkplätze entstanden und entlang des Gehwegs verläuft eine Regenentwässerung. Zwischen Ortseingang und Feuerwehr bremst eine Verkehrsinsel die hereinbrausenden Kraftfahrer, die Straßenlaternen wurden auf die Gehwegseite umgesetzt und auf zeitgemäße LED-Technik umgerüstet. Die gesamten Baukosten beliefen sich auf rund 490.000 Euro, die Gemeinde hat dazu rund 110. 000 Euro beigesteuert.

Kommunale Maßnahmen

Als rein kommunale Baumaßnahme wird es Ende Februar mit dem letzten Stück Gemeindestraße von der Brandenburger Straße in Richtung Grüneiche weitergehen, wie Bürgermeister Ralf Werner ankündigte. Die Fertigstellung des rund 300 Meter langen Abschnitts ist je nach Wetter für Mai vorgesehen. Zusammen mit dem WAV Hoher Fläming will die Gemeinde die weitere Erschließung mit Trinkwasser in der Ortslage angehen. „Wir werden darüber Gespräche führen. Die Planungen könnten schon in diesem Jahr laufen“, so Bürgermeister Werner im Bauausschuss.

Von Frank Bürstenbinder