Astrazeneca-Stopp: Brandenburger mit Termin müssen ohne Impfung nach Hause

Brandenburg/H

Auch im Brandenburger Impfzentrum im Stahlpalast sind seit dem Montagnachmittag alle Impftermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca ausgesetzt. Mitarbeiter haben nach dem Bekanntwerden der Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) alle einbestellten Impflinge wieder nach Hause schicken müssen.

Lediglich die Menschen, die einen Termin zum Impfen mit dem Wirkstoff von Moderna haben, kommen wie geplant an die Reihe. In zwei der sechs Impfstraßen im Stahlpalast werden die Erstimpfungen mit dem amerikanischen Serum verabreicht, in einer dritten die anstehenden Zweitimpfungen.

Astrazeneca-Impfung in Brandenburg gestoppt: Wie geht es weiter?

In den anderen drei war bislang der Astrazeneca-Wirkstoff verimpft worden, sie wurden nun vorübergehend stillgelegt. DRK-Kreisvorstand Andreas Griebel, der das Impfzentrum gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen betreibt, hat keine näheren Informationen. „Wir wissen nicht, wie mit den bereits vergebenen Terminen verfahren wird, das ist Sache der Kassenärztlichen Vereinigung KVBB.“

Auf der KVBB-Webseite steht lediglich: „Bis auf weiteres finden keine Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca in den Brandenburger Impfzentren statt. Bitte haben Sie Verständnis! Wir informieren, sobald wir Neuigkeiten haben. Über die Wiederaufnahme der Terminvergabe wird über die Presse und unter auf dem Portal www.brandenburg-impft.de informiert.“

Von André Wirsing