Asylbewerber wollen in Brandenburg ihren Protest auf die Straße bringen

Brandenburg/H

Es ist März im Industriegebiet von Brandenburg: Es ist kalt und trotzdem treffen sich zum wiederholten Mal Bewohner der Sammelunterkünfte in der Upstallstraße und der Flämingstraße vor ihren Häusern und planen einen Protest vor der Ausländerbehörde.

Worum geht es? „Ich habe Frau und Kinder. Trotzdem darf ich nicht mit ihnen zusammen wohnen“, klagt Bebeto. Er ist aus Kamerun und wartet seit fünf Jahren auf eine Auszugserlaubnis. Auch Eric ist unzufrieden: „Seit Corona haben wir absolutes Besuchsverbot im Lager. Permanent und unbefristet. Das ist unmenschlich, wir brauchen Corona-taugliche Regeln“.

Auch raus aus dem Heim, das sie Lager nennen, dürfen die Bewohner nicht uneingeschränkt: Auf nicht mehr als neun Tage pro Monate haben sie ein Anrecht. Einheit der Familie und gute Integrationsbedingungen - das nur zwei von sechzehn Missständen, welche die Bewohner ausgemacht haben wollen.

Unter ihnen seien auch solche, die eigentlich ein Grundrecht seien, schreibt Joschka Waas von der Seebrücke Potsdam, der die Asylsuchenden in Brandenburg unterstützt. Das seien Familienleben und soziale Teilhabe, Bewegungsfreiheit und Mobilität, Privatsphäre und Gesundheit, Bildung und Arbeit.

Konkrete Forderungen

Die Bewohnerinnen richten ihre Forderungen an konkrete Entscheidungsträger: Mit Jörg Vogler von den Verkehrsbetrieben Brandenburg wollen sie über die Wieder-Inbetriebnahme der Buslinie C in der Upstallstraße sprechen.

Von Doreen Brandt von der Ausländerbehörde erwarten sie schnellere Entscheidungen beim Thema Auszug und eigene Wohnung. Gegenüber den Betreibern der zwei Brandenburger Heime, dem DRK und der die PulsM GmbH, wollen sie gegen die elektronische Anwesenheitskontrolle und die nächtliche Schließung der Küchen ansprechen.

„Lager“ als Problem

Doch am Ende sehen die jungen Leute in den Heimen selbst das Problem und fordern ihre Auflösung: „Sie machen das Gegenteil von Integration – sie isolieren und nehmen uns die Würde“, so Eric. Mit der Kundgebung wollen sie erreichen, dass man ihnen zuhört.

Unterstützung erhalten sie dabei neben Seebrücke Brandenburg/Havel, Seebrücke Potsdam und Weltoffenes Werder auch von einigen anderen politisch aktiven Geflüchteten aus Brandenburg.

Am 30. März um 15 Uhr wollen sie den Protest vor die Ausländerbehörde am Neustädter Markt tragen und laden alle Brandenburger ein.

Von MAZ