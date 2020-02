Schutzmasken und Desinfektionsmittel wegen Coronavirus kaum zu bekommen

Mittelmark/Brandenburg/H

Viele Apotheken in der Stadt Brandenburg und im Umland erleben seit dem Ausbruch des Coronavirus einen Ansturm der Kunden auf Atemmasken. Doch die Mitarbeiter dort können meist nur noch mit den Schultern zucken. Masken sind nahezu ausverkauft und kaum noch lieferbar. Knapp werden auch Desinfektionsmittel.

„Ja, wir hören immer mehr Anfragen nach Schutzmasken, aber es gibt keine mehr“, sagt Katrin Weigert von der Apotheke Golzow. Auch die Lage bei Desinfektionsmitteln sei „katastrophal knapp“, seitdem erste Fälle in Deutschland bekannt geworden seien. „Es gibt nichts, nichts.“

Apothekerin: Engpass wie noch nie

Swantje Franz, Inhaberin der Schwanen-Apotheke in Päwesin, bestätigt das: „Es ist kaum noch möglich, noch Schutzmasken ranzubekommen“. Gleiches gelte für Desinfektionsmittel: „Es ist ganz schwierig, noch Desinfektionsmittel nachzubestellen. Das habe ich noch nie erlebt.“

Auch aus Apotheken im Fläming ist zu erfahren, dass es etliche Nachfragen nach Schutzmasken gibt. Sonst seien diese kein häufig gekauftes Produkt. „Atemschutzmasken gibt es schon lange nicht mehr“, sagt eine Apothekenmitarbeiterin.

30 Anfragen pro Tag

Der Lehniner Apotheker Detlef Behrend sagt, normalerweise verkaufe er im Monat vielleicht 20 Masken, meist an erkältete Mütter, die ihre Babys etwa beim Stillen schützen wollten. „Jetzt könnte ich 30 Packungen am Tag verkaufen“, sagt Behrend, so viele Anfragen habe er allein am Mittwoch gehabt. Knapp seien auch Desinfektionsmittel seit Mitte voriger Woche. „Es gibt nur noch die Hälfte an Nachschub und es ist absehbar, dass es ab Mitte nächster Woche noch schwieriger wird.“

Dass es keine Masken mehr gibt, liege nicht am Großhandel oder den Apotheken: „Die Hersteller der Fließstoffe kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher.“

Branche beobachtet Preisanstieg

Auch in der Apotheke Nord in Brandenburg heißt es, an Atemschutzmasken sei nicht mehr heranzukommen. Karin Günther von der Rathsapotheke in Brandenburg beobachtet die gleiche Entwicklung: „Bei uns ist eine Mitarbeiterin ununterbrochen damit beschäftigt, am Computer zu schauen, wo es noch Atemschutzmasken gibt.“ Ab und an erhielten sie eine Lieferung. Doch die ist dann auch schnell vergriffen. Zudem beobachtet das Apotheken-Team steigende Preise. „Wir konnten noch Masken für 10 Euro ordern, doch jetzt kosten die schon 15 Euro.“ Schon jetzt müsse eine Familie für vier Atemschutzmasken schnell mal 50 Euro hinlegen, so teuer seien diese.

Betroffen von der Knappheit sind nicht nur die sogenannten FFP-Masken, die per Feinfilter gefährliche Partikel fernhalten. „Auch ganz einfache Papiermasken gibt es nicht mehr, seitdem es Corona-Fälle auch in Italien gibt“, sagt Karin Günther. Es sei keine Hysterie zu merken bei den Kunden, aber Vorsicht.

Krisensitzung im Landratsamt

Unterdessen gibt das Landratsamt Potsdam-Mittelmark bekannt, dass es am Freitag eine Beratung gebe, „wie wir im Fall der Fälle verfahren“. Der Fall der Fälle, damit meint Kreissprecherin Andrea Metzler, einen möglichen Ausbruch von Corona in Potsdam-Mittelmark.

Aus Medienberichten aus den von Corona betroffenen Regionen in China und Italien etwa sieht man die Menschen in Schutzmasken. Dass Atemschutzmasken von den Behörden im Krisenfall an Bürger verteilt werden würden, ist hierzulande offenbar nicht zu erwarten. „Es stehen keine Vorräte an Mundschutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung, die an Bürger und Einrichtungen verteilt werden können“, sagt Angelika Jurchen von der Pressestelle der Brandenburger Stadtverwaltung. Mundschutz für Gesunde werde vom Robert-Koch-Institut auch nicht empfohlen.

Handhygiene wichtiger als Masken

Jurchen appelliert, „jeder kann selbst etwas gegen die Weiterverbreitung von Erkältungskrankheiten und damit auch Infektionen mit dem neuen Erreger wie SARS-CoV“ tun: Ganz wichtig ist häufiges Händewaschen, bei der Pflege von Kranken sei auch Handdesinfektion sinnvoll. Niesen solle man in die Armbeuge, wenn kein Taschentuch zur Hand sei und die Tücher nach Einmalgebrauch sogleich entsorgen.

Die Fachgruppe Gesundheit ist nach Angaben Jurchens mit er obersten Landesbehörde, mit dem Städtischen Klinikum und den niedergelassenen Ärzten im Austausch. Bei begründeten Verdachtsfällen würden Kranke und deren Kontaktpersonen isoliert.

Tobias Arbinger, Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums, verweist auf bestehende Seuchenalarm-Pläne. Arbinger zitiert zudem das Robert-Koch-Institut, das das Tragen von Masken nur für erkrankte Personen empfiehlt. Der Mund-Nasen-Schutz müsse eng anliegen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Masken für Gesunde könnten sogar ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln, Handhygiene dürfe nicht vernachlässigt werden. Masken würden das Ansteckungsrisiko nicht signifikant verringern.

Von Marion von Imhoff