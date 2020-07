Attacke auf Autos in Brandenburg an der Havel: Mann tritt nach vorbeifahrenden Wagen

Brandenburg/H

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag in der Brandenburger Neustadt für Aufsehen gesorgt. Er lief kurz nach 17 Uhr auf die Jakobstraße und trat dort nach vorbeifahrenden Autos. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Mehrere Zeugen des Vorfalls hatten die Beamten alarmiert.

Ein mutiger Passant zieht den Mann von der Straße

Ein beherzter Passant zog den ausgerasteten Mann schließlich von der Straße. „Um eine Gefahr für ihn und andere zu vermeiden“, erklärt Polizeisprecherin Therese Franz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Die Polizeibeamten konnten den 29-Jährigen auf dem Parkplatz eines angrenzenden Discounters feststellen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen“, berichtet Franz weiter.

Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Der 29-Jährige war nach Polizeiangaben sturzbetrunken Er müsse nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen, so die Sprecherin. Ob bei dem Ausraster des Mannes Schäden an den Autos entstanden sind, ist derzeit nicht bekannt. Auch weiß die Polizei nicht, wer der unbekannte Retter ist, der den Mann schließlich von der Straße geholt hatte.

