Auch der Aal wird teurer: Brandenburgs Fischer müssen rechnen

Brandenburg/H

Es war nur eine Frage der Zeit: Die Kundschaft muss sich auf höhere Preise für Fischbrötchen, Räucherware, Salate und Frischfänge einstellen. „Die Preisspirale dreht sich. Unsere Ausgaben für Verarbeitung, Kühlung und Transporte nehmen weiter zu. Allein kann kein Betrieb diese Entwicklung ausgleichen“, steht für Volker Wolf fest. Der Berufsfischer betreibt mit seinem Sohn Sören eine Fischerei in Joachimsthal am Westufer des Werbellinsees. Ein Trend, den auch Jürgen Bukow und Reiner Markthoff von der Uckermark-Fisch GmbH in Lychen bestätigen. Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro zum Oktober bliebe für die künftige Preiskalkulation ebenfalls nicht ohne Folgen, sind sich die Fischer einig. Ebenso wie der Unterhalt von Verkaufswagen und Hofläden.

Die nächsten Glasaale sind da: 495 Styroporkisten mit der wertvollen Fracht wurden am Dienstag vom Lkw auf 45 Fischereibetriebe in ganz Brandenburg aufgeteilt. Die Ladung hat einen wert von 365 000 Euro. Quelle: Frank Bürstenbinder

Eigentlich führte die Berufsfischer aus weiten Teilen der Mark am Dienstag ein ganz anderes Thema nach Brandenburg. Auf dem Gelände der Fischereischutzgenossenschaft „Havel“ (FSG) auf dem Margaretenhof warteten 3,7 Millionen Glasaale auf ihre Abnehmer. Die erst sieben Zentimeter langen Schlängler sollen dazu beitragen, den Bestand des sogenannten Brotfisches stabil zu halten. Nach wie vor ist der Aal eine wichtige Einnahmequelle für die Brandenburger Fischer. Auch Lars Dettmann, Vorsitzender des Landesfischereiverbandes, kennt die Diskussionen in der Branche über steigende Kosten: „Ganz klar, es muss zu Preisanpassungen kommen“, sagte Dettmann der MAZ. Er übernahm Aalnachwuchs für die Fischereischutzverein in Potsdam und Werder, die oberhalb von Ketzin die Havel bewirtschaften.

Aale haben ihren Preis

Auch Glasaale, deren Besatz sich erst in einigen Jahren bezahlt macht, haben ihren Preis. Die zum Aussetzen im Elbeeinzugsgebiet bestimmte Ware hat einen Wert von 366.000 Euro. Rund 45 Fischer übernahmen die in knapp 500 Styroporkisten befindlichen Aale, um sie in ihren Hausgewässern auszusetzen. Gefangen wurden die zum Aussetzen bestimmten Glasaale an den Küsten Südfrankreichs. Bis dort hatten sie bereits einen 4.500 Kilometer langen Weg vom Golf von Mexico hinter sich. Langjähriger Leiter des Projektes zur Förderung des Europäischen Aalbestandes im Elbeeinzugsgebiet des Landes Brandenburg ist FSG-Geschäftsführer Ronald Menzel. Er sagte der MAZ: „Ziel ist es, dass mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Aale nach ihrem 8- bis 15-jährigen Leben im Binnenwasser die Rückwanderung in die Laichgebiet antreten und erfolgreich zur Reproduktion des europäischen Aalbestandes beitragen.“ Ein Großteil der ausgesetzten Aale bildet jedoch auch die Existenzgrundlage für die heimischen Fischereibetriebe.

Jeder Empfang der Glasaale wird quittiert. Jürgen Bukow unterschreibt für seine Ladung bei Ronald Menzel. Quelle: Frank Bürstenbinder

Erst vor wenigen Wochen traten schon einmal 3,7 Millionen Glasaale ihre Reise in diverse Besatzgewässer an. Partner war in diesem Fall der Landesanglerverband, der auch zur Finanzierung der Aktion beiträgt. So wie 80 Fischereibetriebe und die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals. Den Löwenanteil der Kosten mit 80 Prozent werden aus EU- und Landesmitteln gefördert. Wissenschaftlich begleitet wird die glibbrige Artenschutzmaßnahme vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow. Aus jeder Palette wird deshalb eine Kiste geöffnet. „Wir messen die Wassertemperatur und prüfen die Vitalität der Glasaale“, erklärte Fischereiwissenschaftler Janek Simon. Zwei Grad kalt war das Wasser in den Styroporkisten. Das ist nur ein Grad weniger als die aktuelle Temperatur der meisten Besatzgewässer. „Das sind gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Umsetzen“, so Janek.

Erst wenige Zentimeter lang sind die Glasaale aus Frankreich. Weil sie durchsichtig sind, kann man Herz Wirbelsäule und Darmtrakt erkennen. Quelle: Enrico Kugler

Für Aufregung sorgte in den vergangenen Monaten eine umstrittene Empfehlung des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES), die für 2022 die Schließung aller Aalfischereien und die Einstellung jeglicher Aalbesatzmaßnahmen vorsah. „Viele laufende Forschungsprojekte wären damit nicht mehr durchführbar. Dabei verzeichnen wir Erfolge bei der Erholung der Bestände“, so Projektleiter Menzel. Wegen des starken Widerstandes konnte sich der ICES vorerst nicht durchsetzen. Für Jürgen Bukow von der Uckermark Fisch GmbH steht fest: „Bei einem Aalfangverbot reden wir nicht mehr von höheren Kosten. Es wäre der Tod unseres Betriebes.“

Von Frank Bürstenbinder