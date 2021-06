Brandenburg an der Havel - Auch in Brandenburg an der Havel gibt es einen Kuhdamm

Berlin hat einen Kudamm, Brandenburg an der Havel hat einen Kuhdamm. Allerdings könnten der Feldweg an der Plauer Landstraße und Berlins Prachtboulevard unterschiedlicher nicht sein. Statt Prada und Gucci, findet man auf dem Brandenburger Kuhdamm Mücken und Vogelgezwitscher.