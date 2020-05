Auch in die Grundschulen der Havelstadt ist das Leben zurückgekehrt

Brandenburg/H

Auch in Brandenburgs Grundschulen ist wieder Leben eingekehrt. Bereits in der vergangenen Woche startete der Präsenzunterricht für die Sechstklässler, seit Montag sind zudem die Fünftklässler zurück. Wie bei den weiterführenden Schulen sind gute Konzepte nötig, um die Abstands- und Hygienevorgaben einzuhalten. Die Teams an den Einrichtungen meistern diese Herausforderung –und erleben Kinder, die froh sind, wieder in die Schule zu dürfen.

Schüler sind ruhig und aufmerksam

„Wenn die Kinder morgens kommen, sieht man strahlende Augen“, erzählt Rosemarie Haase. „So wollen wir das immer haben“, meint die stellvertretende Leiterin der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hohenstücken.

Vier Klassen sind in das Gebäude in der Gertraudenstraße zurückgekehrt. Sie wurden in drei Gruppen zu je acht Kindern aufgeteilt. Unterrichtet wird wie in der Grimm-Schule gewohnt in Blöcken zu anderthalb Stunden. „Das läuft erstaunlich ruhig“, stellt Rosemarie Haase fest. Durch den Abstand innerhalb des Klassenzimmers sind die Schüler zudem sehr aufmerksam, meint sie.

Auch bei den Pausen wird auf geringen Kontakt geachtet. Die einzelnen Klassen fangen versetzt an, starten um 8 Uhr, 8.15 Uhr und so weiter. Dementsprechend sind nur wenige Kinder in den Gängen und auf dem Schulhof unterwegs. Dort herrscht nun Maskenpflicht. Im Unterricht werde jedoch auf die Bedeckung verzichtet. „Es spricht sich so schlecht“, weiß Rosemarie Haase.

Enge Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern

Nicht nur die Kinder, auch Lehrer und viele Eltern seien froh, dass die Schule wieder los geht. Was diese Erkenntnis angehe, habe die Corona-Krise „auch ein paar kleine Vorteile“, so die stellvertretende Schulleiterin. „Es wäre schön, wenn noch mehr Kinder zurückkehren können“, findet sie.

Bis dahin allerdings halten die Lehrer engen Kontakt zu denen, die noch zuhause beschult werden. „Wir haben eine kleine Hotline eingerichtet“, berichtet Rosemarie Haase. Von 9 bis 12 Uhr sitzen zwei Lehrer in getrennten Räumen und nehmen Rückfragen von Eltern und Schülern zu den gestellten Aufgaben entgegen.

„Ich habe das Gefühl, dass die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern enger geworden ist“, schildert Cornelia Wangenheim, Leiterin der Frederic-Joliot-Curie-Schule. „Die Eltern sehen jetzt, welche Art von Methodik notwendig ist, um Lesen und Schreiben zu vermitteln. Sie sind dankbar für den Input.“

„Es ist eine Herausforderung“

Wangenheim hat ebenfalls festgestellt, dass die Schüler froh sind, wieder in die Schule zu können. Sie bemerkt aber eine gewisse Zurückhaltung. „Es ist eine ungewöhnliche Situation für die Schüler, für uns alle“, weiß Wangenheim. „Es ist eine große Herausforderung und ein anderer Schulalltag, als wir ihn kennen.“ Die Kinder müssen nun – wie schon beim Homeschooling – selbstständiger lernen und mehr auf sich achten.

Die Joliot-Curie-Schule hat zwei Schulgebäude – eines davon in der Kurstraße, hier der Blick auf die Hofseite. Die räumliche Trennung wird in dieser Zeit zum Vorteil. Quelle: Rüdiger Böhme

In der Joliot-Curie-Schule sind die Klassen in zwei Gruppen zu je zwölf Kindern unterteilt. Auch hier wird nun in anderthalbstündigen Blöcken unterrichtet, der Schulbeginn der Gruppen ist zeitlich versetzt, die Pausenanzahl reduziert. „Spielen ist kaum möglich“, sagt Wangenheim. Zumal die Spielgeräte nicht genutzt werden dürfen.

Wenn die Stufen 1 bis 4 zurückkehren, bedeutet das noch einmal eine riesige strukturelle Vorarbeit, ist die Schulleiterin überzeugt. Denn für die vielen kleinen Gruppen sind mehr Lehrer und zugleich mehr Räume erforderlich. „Meine Schule hat zwei Gebäude. Was sonst ein räumliches Problem ist, ist endlich einmal ein kleiner Vorteil“, sagt Wangenheim. Die Gebäude befinden sich in der Kur- sowie in der Großen Münzentraße.

Alternative Bewegungsangebote in den Pausen

Neben den Kontakt- und Abstandsregeln beachten die Grundschulen auch die hygienischen Vorgaben. Heiko Nachtigall berichtet, was das für die Luckenberger Schule bedeutet. „In allen Klassenzimmern sind Waschbecken. Die Kinder waschen sich hier die Hände. Um sie abzutrocknen, gibt es eine Küchenrolle pro Kind, die an seinem Platz steht“, beschreibt der kommissarische Schulleiter. „Den festgeschriebenen Sitzplatz müssen die Kinder außerdem bis zum Schuljahresende einhalten.“

Wie solche Regeln bei Zehn- und Elfjährigen ankommen? „Die Kinder möchten gern in die Schule kommen. Deswegen sind sie zum Einhalten der Regeln bereit“, hat Nachtigall festgestellt.

Die Spielgeräte kommen in der Luckenberger Schule ebenfalls nicht zum Einsatz. Aber: „Unsere Schulsozialarbeiterin hat alternative Bewegungsangebote entwickelt“, erzählt Nachtigall. „Das sind alte Kinderspiele wie Hüpfen in Hüpfkästen – unter Einhaltung der Abstandsregeln.“ Das werde begeistert angenommen.

Schule für alle ab dem 25. Mai

Nachdem die Sechstklässler vergangene Woche anrückten, sind nun die Fünftklässler dazu gekommen. Sie fangen eine halbe Stunde später an, haben später Hofpause und dementsprechend auch später Schluss als der ältere Jahrgang. Wie das Konzept sein wird, wenn die Klassen 1 bis 4 ebenfalls zurückkehren können, ist von den Vorstellungen des Ministeriums abhängig, sagt Nachtigall.

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) kündigte Dienstagnachmittag an, dass bis zu den Sommerferien alle Kinder zumindest zeitweise wieder in die Schulen gehen sollen. Ihr Ministerium hat dazu Modelle erarbeitet, nach denen die Schulen – abhängig von ihren personellen und räumlichen Ressourcen – ihre Konzepte aufstellen können. Dieser Fahrplan gilt ab dem 25. Mai.

