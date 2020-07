Brandenburg/H

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr in der Viesener Straße in Kirchmöser einen dort geparkten Audi zerkratzt. Der Eigentümer alarmierte die Polizei. Nach deren Aussagen ist erheblicher Sachschaden entstanden, der sich noch nicht beziffern lasse.

Der Halter äußerte einen Verdacht, wer die Tat begangen haben könnte. „Dem geht nun die Kriminalpolizei nach“, so ein Polizeisprecher.

Von MAZ