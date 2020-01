Brandenburg/H

Dieser Zugriff hat sich gelohnt: Am Sonntag haben Polizisten um 2 Uhr nachts in der Gördenallee in Brandenburg einen Peugeot gestoppt. Das Fahrzeug war mit unterschiedlichen Überführungskennzeichen ausgestattet, aber, wie sich zeigte, längst außer Betrieb gesetzt worden.

Der 20 Jahre alte Fahrer stand unter Drogen und besitzt keinen Führerschein. Sein 19 Jahre alter Beifahrer hatte eine Schreckschuss-Waffe bei sich. Wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz beschlagnahmten die Polizisten die Pistole. Zudem nahmen die Beamten den Männern den Fahrzeugschlüssel ab und montierten die Kennzeichen ab.

Gegen die beiden jungen Männer laufen nun Ermittlungen.

Von MAZonline