Brandenburg/H

Wenn der fünf Jahre alte Bo freudig auf und ab rennt, wirkt er inmitten der menschenleeren, weiß gestrichenen Flure wie ein glänzend-schwarzes Knäuel aus Lebensfreude und unbändigem Bewegungsdrang. Nach einer kurzen Kuscheleinheit verkriecht er sich wieder in sein persönliches Sprech- oder vielmehr Wuff-Zimmer, denn: In der kürzlich eröffneten Tierarztpraxis von Anke Reipert hat er ein wichtiges Amt zu bekleiden. Als „Praxishund“ wacht er mit schlaffen Ohren und untrüglichem Spürsinn über die Einhaltung von Recht und Ordnung. Auch das Betteln um Streicheleinheiten und Leckerlis und das Faul-auf-dem-Sofa-liegen muss gewissenhaft und sorgfältig praktiziert werden.

Manchmal sitzt eben auch ein Dobermann zwischen den Stühlen. Quelle: Anke Reipert

Seit zweieinhalb Jahren ist der verspielte, ausgesprochen zutrauliche Ex-Berliner ein Wahl-Brandenburger. So lange lebt sein Frauchen Anke Reipert nämlich in der Havelstadt, wo sie seit März ihre eigene Tierarztpraxis führt. „Es war gar nicht so leicht, die geeigneten Räumlichkeiten zu finden“, sagt sie. Das schließlich von ihr und ihrem Lebensgefährten picobello hergerichtete Untergeschoss eines denkmalgeschützten Gebäudes am Grillendamm hat zudem einiges an Papierkram produziert – eine Nutzungsänderung musste her. Heute empfängt sie ihre (zumeist) vierbeinigen Patienten in liebevoll gestalteten Räumlichkeiten mit Birken-Deko, dezenten Lichtspots und viel Holzoptik. Helle Farben und viel Weiß täuschen fast darüber hinweg, dass man sich eigentlich im Keller des Gebäudes aufhält.

Getrennte Wartezimmer für Hunde und Katzen

Und Hund Bo? Der kennt den Praxisalltag schon von klein auf. „Die Züchterin war mir bereits aus der Praxis bekannt, die ich zuletzt in Berlin geleitet habe. Beim nächsten Wurf der Hündin bin ich direkt am Samstag hin. Und am Montag ging es mit Bo schon zur Arbeit in die Praxis“, erinnert sich die 39Jährige. Heute geht Bo täglich um die Mittagszeit eine große Runde spazieren, damit seine Besitzerin etwas Auslauf bekommt, und weiß sich am Arbeitsplatz bestens zu benehmen. Um andere Tiere nicht zu stören, zieht er die Fäden (seiner Kuscheldecke) lieber im Hinterzimmer. Und damit sich Hund und Katze nicht gegenseitig stressen oder einander nachjagen, haben Canis lupus familiaris und Felis catus jeweils eigene Warteräume.

Im Wartezimmer für Katzen wissen sich die felinen Patienten zu benehmen. Quelle: Anke Reipert

Die Stressvermeidung sei aufgrund der Corona-Maßnahmen aber kein Problem, sagt die Ärztin, die mehrere Jahre in Sachsen-Anhalt praktizierte. „Da wir momentan ohnehin nur Terminpatienten haben, kommt es eigentlich fast nie zu Wartezeiten. Wie schmeckt eigentlich unser Kaffee?“ fragt die Chefin, weil der Kaffeeautomat im Wartezimmer folglich wenig zu tun hat. Überhaupt ließe sich das Risiko in der Praxis gut minimieren: Zwei Mal pro Woche werden Anke Reipert und ihre Fachangestellte Scarlett Ihlow getestet, und eine Ansteckung von oder durch Haustiere ist äußerst unwahrscheinlich. „Die haben ihre eigenen Arten von Coronaviren.“

Eine Ärztin, viele Fachgebiete

Wie sie auch ihre ganz eigenen Krankheiten haben. Wie die meisten ihrer Fachkollegen verarztet auch Reipert tierische ‚Zivilisationskrankheiten‘ und alltägliche Wehwehchen. Hüftdysplasien, Diabetes, Arthrose und zuchtbedingte Leiden machen vielen Haustieren das Leben schwer. Vor allem die sogenannten Qualzuchten sind der Grund, weshalb Anke Reipert als Tierfreundin den Hype um Moderassen und vermeintlich ‚niedliche‘ Erscheinungen wie den Mops oder französische Bulldoggen kritisch sieht. Hüftschäden, Hauterkrankungen und Atemprobleme sind bei solchen Rassen ein Dauerthema. „Die Berliner Tierärztekammer klärt im Rahmen ihrer Kampagne ‚Schön sinnlos!‘ schon seit einiger Zeit darüber auf. Hier versuche ich, die Kunden im Gespräch wenigstens ein bisschen für die Thematik zu sensibilisieren.“

Ein Hund benötigt gute Pflege. Eine tierärztliche Untersuchung ist manchmal unumgänglich. Quelle: Anke Reipert

Auch Katzen seien davon betroffen, man denke nur an die haarlosen Rassen oder die Scottish Folds, die ihrer herabhängenden Ohren wegen gezüchtet werden, aufgrund des genetischen Knorpeldefekts aber häufig arge Gelenkprobleme haben. Oft bemerkt es niemand, denn „Katzen leiden still“, weiß die Veterinärmedizinerin.

Während sich die Humanmedizin in unzählige Fachgebiete verzweigt, ist Reipert zwangsläufig Orthopädin, Onkologin, Dermatologin, Ernährungsberaterin, Chirurgin und in tragischen Fällen auch ein bisschen Seelsorgerin in einer Person. Und das für alle möglichen Arten von „haushaltsüblichen“ Vierbeinern mit ihrer jeweiligen Anatomie und Zuchtbeschaffenheit. „Nur bei Behandlungen an Exoten und Vögeln verweise ich lieber an die Spezialisten weiter“, schränkt die Ärztin ein. „Papageien und Ziervögel sind aus medizinischer Sicht noch mal eine ganz andere Welt“, sagt sie.

Alternative Heilmethoden für Tiere

Wie eine ganz andere Welt mutet für den Laien auch so manche Behandlungsmethode an, mit der die neue Praxis technologisch besonders hervorragt. Oder haben Sie schon mal etwas von der Goldakupunktur gehört? Die Praxis am Grillendamm ist eine von wenigen Anbietern dieser alternativen Schmerztherapie, die bestimmte Akupunkturpunkte im Gewebe mit Implantaten versieht und dann mit der natürlichen Bewegung des Tiers neurologisch angeregt, vergleichbar einer dauerhafte Akupunktur. Reipert bietet sogar eine sanfte Alternative zur Chemotherapie bei der Behandlung von Tumoren: die Injektion kultivierter dendritischer Zellen aus dem Körper des Tiers, die seine Immunantwort auf den Krebs stimulieren sollen. Es muss eben nicht immer die Chemiekeule sein.

Auch diesen kleinen Patienten hatte Anke Reipert schon in ihrer Praxis zu Gast. Quelle: Anke Reipert

Pläne für die Zukunft gibt es auch schon. Sofern sich die Praxis weiterhin gut entwickelt, möchte Anke Reipert ab Herbst nach Möglichkeit eine Auszubildende einstellen, um beispielsweise den Praxisalltag auch dann zu bewältigen, wenn sie selbst und Scarlett Ihlow gerade am Operationstisch beschäftigt sind. Auch ein Dental-Röntgenapparat soll angeschafft werden. „Katzen und Zähne sind generell ein Riesenthema. Wobei auch Hunde unter Parodontose und Zahnstein leiden.“ Und schließlich wird auch Scarlett Ihlow womöglich bald einen weiteren Hund in die kleine Praxisfamilie mitbringen – Dobermann Bo freut sich sicherlich schon tierisch.

Von Moritz Jacobi