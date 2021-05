Brandenburg/H

Was muss die Fledermaus nicht alles an Vorurteilen erdulden! Blutsaugerin, Überträgerin von Tollwut und Corona, als animalische Dracula-Inkarnation zur Symbolfigur von jeglichem Gruselkitsch überhöht und für so manchen Bauherren und Planer der vom Gott des Artenschutzes persönlich gesandte Erzengel in Schwarmgestalt. Dabei täten wir gut daran, diese Tiere, mit denen wir auf dem Lande wie in der Stadt eng zusammenleben, und das, was sie auch für den Menschen leisten, einmal mit unvoreingenommenen Augen zu betrachten.

So wie die Verhaltensforscherin Beatrix Wuntke, die sich seit ihrer Jugend für Fledermäuse begeistert – und damit zu einer ausgesprochen kleinen, aber gut vernetzten und freundschaftlich verbundenen „Fangemeinde“ aus Wissenschaftlern und Naturkundlern gehört, die das Wissen über die ausgesprochen verschiedenartigen Nachtjäger stetig erweitern. „Mein Interesse für Fledermäuse hat sich Anfang der Achtziger eher aus dem Naturschutz ergeben. Ich habe die Fledermäuse nie als Job gemacht“, sagt die promovierte Biologin, die schon in ihren Kindheits- und Jugendjahren an der Wolga sehr naturverbunden aufwuchs.

In Brandenburg an der Havel keine Seltenheit mehr: die Mopsfledermaus. Quelle: Rieke Helmers

Soundcheck für Biologen

Die 58-Jährige kennt nicht nur alle 19 Arten von Fledermäusen, die in der Region vorkommen, sondern versteht sich auch auf deren artspezifische Rufmuster. Doch wie betreibt man Verhaltensforschung an Tieren, die blitzschnell durch die Nacht flattern und meist nicht einmal wahrgenommen werden? Was die Kamerafalle für die Erforschung von Fuchs, Dachs, Reh & Co., das sind Horchboxen für die Fledermausforschung. Sie kommen im Zuge von Bauvorhaben wie zum Beispiel für Windräder oder bei Abrissplanungen für marode Brücken und Artenschutzgutachten zum Einsatz und zeichnen wenige Tage, manchmal auch über Wochen die Umgebungsgeräusche in festgelegten Frequenzbereichen auf. Der NABU-Regionalverband von Brandenburg an der Havel hat ein solches kompaktes Gerät der Firma Albotronic angeschafft, ein zweites wurde vom Lions Club gestiftet.

Mit diesen Geräten kann das Vorkommen der verschiedenen Fledermausarten in und um Brandenburg erforscht werden. Die Anregung dazu kam von Beatrix Wuntke, die selbst seit 2011 privat mehrere Horchboxen besitzt, die auch im Freundeskreis gern ausgeliehen werden. Mit ihnen sammelt die ehrenamtliche NABU-Mitarbeiterin akustische Daten über die Aktivitäten der Fledermäuse an Standorten wie dem Rietzer See, der ehemaligen Kiesgrube bei Göttin oder in der Brandenburger Innenstadt. Wer Interesse hat, kann sich beim NABU auch eine der beiden Horchboxen für drei Tage ausleihen und bei sich zu Hause installieren – Auswertung und Beratung zur Anbringung des zigarettenschachtelgroßen Geräts durch die Fachfrau inklusive.

Fransen- und Wasserfledermäuse in ihrem Winterquartier. Beide Arten gehören zur Familie der Glattnasen. Quelle: Beatrix Wuntke

„Das verbreitet sich dann durch Mundpropaganda“, sagt Beatrix Wuntke auf die Frage, wer so alles am Lauschangriff auf die Fledermaus teilnehme. „Zum Beispiel geht seit einigen Jahren eine kleine Fledermaus-Manie bei den Mitarbeiterinnen des Asklepios-Klinikums um, die in der Belegschaft ein reges Interesse an den Fledermäusen bei sich zu Hause entwickelt haben.“ Auch an den Plattenbauten von Hohenstücken hat sie schon Horchboxen installiert. Nach der Auswertung am Computer gibt es für die Teilnehmer dann ein kleines Gutachten über alles, was fledermaustechnisch so los war in den drei fraglichen Nächten.

Abgehört: Was uns die Rufe der Fledermäuse verraten

Und wie hört es sich an, wenn die flüchtigen Flugakrobaten in Ultraschall miteinander kommunizieren? „Sofern man es mit der Software in den für menschliche Ohren hörbaren Bereich verschiebt und verlangsamt, fast wie Vogelgesang“, sagt die Expertin. Und weiß aus den aufgezeichneten Rufen so einiges herauszulesen: Große Fledermäuse jagen über weitere Strecken und sind mitunter über 100 Meter weit zu hören, kleinere sammeln ihre Nahrung an Hecken und Sträuchern und sind viel leiser.

Wird gleich zu Beginn der Nacht hohe Aktivität festgestellt, spricht dies für eine Behausung in der Nähe, „aber das kann auch trügen, denn es gibt auch bei Fledermäusen die Spätaufsteher“, erläutert sie. Wasserfledermäuse etwa seien deutlich später aktiv. Über längere Zeiträume lassen sich so gute Schätzungen über einzelne Populationen und die Lagen ihrer bevorzugten Quartiere abgeben, die manchmal auch für Biologen noch Überraschungen bergen.

Eine Braune Langohr-Fledermaus in ihrem Winterquartier. Werden Fledermäuse im Winterschlaf aufgeschreckt, kostet es sie viel Energie, auf „Betriebstemperatur“ zu kommen – nicht immer überlebt es das Tier. Quelle: Beatrix Wuntke

So ist im Gebiet um Brandenburg an der Havel – wie könnte es anders sein – die seltene Mopsfledermaus zahlenmäßig stärker vertreten, als noch vor wenigen Jahren vermutet. „Was ich natürlich nicht rauskriege, ist, ob es Männchen oder Weibchen, junge oder alte Fledermäuse sind. Dafür brauche ich dann den Netzfang.“ In Lehnin ging ihr mit dieser Methode, für deren Einsatz Sie eine Genehmigung des Landesumweltamtes hat, eine Mopsfledermaus ins Netz, die ganze 80 Kilometer weit gereist war. Für diese Art eine beachtliche Strecke! Woher sie das weiß? Auch Fledermäuse werden beringt, damit ihre Wanderungen besser erforscht werden können. Einige fliegen vom Baltikum bis nach Südfrankreich.

Geflügelte Helferlein

Das sind nicht die einzigen Leistungen der Fledermäuse, vor denen der gänzlich flugunfähige Brandenburger seinen Hut ziehen darf. Denn die zarten, für Menschen gänzlich harmlosen Geschöpfe, die mitunter problemlos in eine Streichholzschachtel passen, übernehmen auch die eine oder andere Dienstleistung. Sie vertilgen nicht nur Unmengen von Schädlingen und anderen lästigen Insekten, sondern tragen zur Bestäubung von Pflanzen und Verteilung von Pflanzensamen bei.

US-amerikanischen Schätzungen zufolge verhindern sie dort Ernteschäden in Milliardenhöhe. Hierzulande sind fast alle Arten bedroht und stehen unter besonderem Schutz. Sie finden weniger Lebensräume und geeignete Quartiere, außerdem gelangen Chemikalien von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln in ihren Stoffwechsel. Grund genug, sie bei der Aufzucht ihrer (flugunfähigen) Jungen im Sommer nicht zu stören und ihnen Fledermauskästen an geeigneten Stellen anzubieten. Vor Blutsaugern braucht sich niemand zu fürchten, diese Arten gibt es nur in Mittelamerika.

Mithilfe von Horchboxen können wir technologisch den Echolotraum der Fledermäuse hinein hören. Quelle: Beatrix Wuntke

Von der Mongolei in die Mark

Und vor Tollwut, die durch den Biss eines erkrankten Tieres übertragen werden kann? Sie selbst sei geimpft, sagt Beatrix Wuntke, und trotz ihrer vielen Kontakte nur ein einziges Mal gebissen worden. „Das war in der mongolischen Steppe, wo ich Langohr-Fledermäuse mit dem Netz gefangen und untersucht habe – ausgerechnet gegen Ende meiner vermeintlichen Grundimmunisierung gegen Tollwut.“ Statt im Wettlauf gegen die Zeit nach Ulan-Bator zu fahren, bewies die Biologin wahrlich Nerven aus Stahl: Sie rechnete sich die Chancen aus, stieg lieber, wie geplant, drei Tage später in den Flieger nach Deutschland, ließ im Potsdamer Bergmann-Klinikum ihr Blut untersuchen und erhielt dann schnell die Entwarnung.

Zur Vorbereitung eines Netzfangs spannen Beatrix Wuntke (1. v. l.) und ihre Helfer ein feinmaschiges weiches Netz quer über eine Wiese. Quelle: privat

Manchmal helfe es eben, ein Biologiestudium absolviert zu haben, sagt sie. Und weiß zu beruhigen: „Denn das Tollwut-Virus trägt in Wirklichkeit vielleicht eine von tausend Fledermäusen in sich. Und wer kommt überhaupt in die Situation, eine Fledermaus anzufassen?“ Zum Beispiel die Besucher des Krugparks oder der Naturwacht-Nacht im Hohen Fläming, die im Rahmen der International Bat Night Ende August/Anfang September von der Fledermausexpertin höchstpersönlich mehr über die Tiere erfahren möchten. Dann nämlich holt sie ausnahmsweise auch mal ein Tier zum Anschauen und Anfassen behutsam aus dem Fangnetz.

Von Moritz Jacobi