Auf schlafende Partnerin eingestochen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Brandenburg/Havel

Der beinahe tödliche Messerangriff gegen eine junge Brandenburgerin steht vor der juristischen Aufarbeitung. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat gegen den damaligen Lebensgefährten der Frau Anklage erhoben – wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Das Paar lebte zum Zeitpunkt der Tat am 10. April 2019 mit zwei kleinen Kindern in einem Eigenheim in der Siedlung Eigene Scholle in Brandenburg an der Havel. Der Angeklagte führte bis zur Tatnacht ein unauffälliges Leben, stand als Facharbeiter eines großen Brandenburger Unternehmens im Berufsleben, war als Leistungssportler aktiv und hatte seinen Freundeskreis.

Seit seiner Festnahme vor einem halben Jahr sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Nach MAZ-Informationen erlebt der bis dato unbescholtene Mann das als sehr belastend.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen ihn ist inzwischen bei Gericht eingegangen, teilt Sascha Beck, Pressesprecher des Landgerichts Potsdam, auf Anfrage mit. Staatsanwalt Peter Petersen wirft dem beschuldigten 36 Jahre alten Mann vor, er habe auf seine damalige vier Jahre jüngere Lebensgefährtin eingestochen, um sie zu töten.

Zweimal brach das Messer ab

Im Verlauf der Tat habe der mutmaßliche Angreifer zweimal das Messer abgebrochen. Der Beschuldigte soll laut Anklage zwei weitere Messer aus der Küche der gemeinsamen Wohnung geholt haben, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Der Lebenspartner soll sein Opfer gegen 2.30 Uhr mitten in der Nacht angegriffen haben, als es schlief. Die Frau erlitt zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am ganzen Körper, insbesondere an den Handgelenken durch die ständigen Versuche, ihr die Pulsadern zu öffnen.

Tochter wählt geistesgegenwärtig die 110

Irgendwann muss die neun Jahre alte Tochter aufgewacht und an den Tatort gekommen sein. Sie erfasste jedenfalls die Situation und wählte sehr schnell die Notrufnummer. Tenor ihres Alarms: Der Papa bringt gerade die Mutti um.

Die Frau schwebte tatsächlich in höchster Lebensgefahr, als die ersten beiden Polizisten am Tatort Erste Hilfe leisteten. Eine anschließende, fast zehnstündige Notoperation im städtischen Klinikum verlief erfolgreich. Danach war die Lehrerin außer Lebensgefahr.

Der Familienvater versuchte, sich auch selbst die Pulsadern aufzuschneiden. Dabei verletzte er sich erheblich, wenn auch nicht lebensbedrohend.

War Eifersucht das Motiv?

Das Motiv für die Bluttat ist sehr wahrscheinlich Eifersucht. Die Frau hatte ihrem Partner kurz zuvor mitgeteilt, dass sie sich von ihm trennen will. Inzwischen tut ihm nach Informationen der MAZ unendlich leid, was er seiner früheren Partnerin und seinen Kindern angetan hat.

Sollte das Hauptverfahren eröffnet werden, wird die von ihren Verletzungen noch immer stark gezeichnete Frau sehr wahrscheinlich als Zeugin gehört.

Neunjährige Tochter als wichtige Zeugin

Die zuständige Strafkammer könnte auch die neun Jahre alte Tochter als wichtige Zeugin zur Verhandlung gegen ihren Vater laden. Auch wenn das Mädchen minderjährig ist, ist die Einwilligung der Mutter dafür nach Angaben des Gerichts nicht erforderlich.

Womöglich wird der angeklagte Vater versuchen, seiner Tochter die Zeugenaussage zu dem traumatischem Erlebnis zu ersparen. Als wahrscheinlich gilt, dass er auch aus diesem Grund ein umfassendes Geständnis ablegen wird.

Die für Kapitalverbrechen zuständige 1. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam hat noch nicht darüber entschieden, ob und wann sie das Verfahren gegen den Angeklagten eröffnen wird.

Anwaltlich vertreten wird er, soweit bekannt, von Matthias Schöneburg. Der erfahrene Strafverteidiger aus Potsdam rechnet nicht damit, dass der Prozess noch in diesem Jahr beginnt.

Von Jürgen Lauterbach