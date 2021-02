Brandenburg/H

Auf den Spuren von Habakuk Schmauch wandeln lässt sich am besten am Diebesgrund: Er soll im 15. Jahrhundert ein Räuberhauptmann gewesen sein und hat wohl mit seiner Bande Kaufmannszüge auf der damaligen Haupthandelsstraße – der Heerstraße Brandenburg-Magdeburg – überfallen und ausgeraubt. Schlupfwinkel der Bande sei der Diebesgrund gewesen in der Neustädtischen Heide zwischen Kirchmöser und Mahlenzien.

Knüppeldamm ist morsch

Die inzwischen versiegte Silberquelle. Quelle: Rüdiger Böhme

Zu diesem romantischen Ort und zur gegenüberliegenden Silberquelle führt auch ein offiziell ausgeschilderter Wanderweg der Stadt. In den 1990er-Jahren wurde in einer ABM-Maßnahme der morastige Weg mit einem Knüppeldamm gesichert und über einem Mini-Wasserlauf eine kleine Holzbrücke errichtet. Der Damm war zwischenzeitlich morsch geworden und wurde mehr zur Gefahr als zur Hilfe für Wanderer.

Begehung mit Behörden

„Es gab eine Begehung mit den Ortsteilbürgermeistern von Kirchmöser und Mahlenzien sowie mit der Naturschutzbehörde der Stadt. Da wurde das weitere Vorgehen festgelegt“, sagt Frank Tischer. Er ist beim städtischen Immobilienverwalter GLM für den Bereich Dienstleistungen zuständig.

Brücke wird repariert

Demnach werde der Knüppeldamm nun auf einer Länge von rund 90 Metern zurückgebaut, auf der Holzbrücke werden die Belag-Bretter ersetzt. „Der Graben ist nicht mehr wie früher geflutet. Auch die Silberquelle ist leider versiegt. Früher sprudelte sie noch im Sommer und im Winter, dann nur noch im Winter, jetzt gar nicht mehr.“

Arbeiten mit eigenen Leuten

Frank Tischer hat die kostensparende Variante für die Reparatur gewählt: „Wir erledigen die Arbeiten mit unseren eigenen Hausmeistern und Sportstättenwarten aus den kommunalen Objekten, die wir verwalten. Dann gibt es Einsätze im Wald, wenn dort nichts anderes anliegt.“

Derzeit ist das aber nicht möglich. Es liegt Schnee und Eis im Wald, zudem werden die Mitarbeiter alle für den Winterdienst gebraucht. Doch bis zum Frühjahr dürften die Arbeiten abgeschlossen sein.

Beitrag zur Naherholung

Der Diebesgrund, der früher zur Neustadt gehört hatte, liegt nun auf dem Gebiet des Ortsteils Kirchmöser. Dessen Ortsvorsteher Carsten Eichmüller (SPD) zeigt sich erfreut. „Jeder noch so kleine Fortschritt in Sachen Tourismus und Naherholung ist gut für den Ortsteil. Wenigstens kümmert sich die Stadt schon mal bei den kleineren Problemen um uns“, sagt er in Anspielung auf die seit Jahren ungeklärten Fragen weiterer Wirtschaftsansiedlungen und der ausbleibenden Wohnungsbauprojekte in Kirchmöser.

