Das Netzwerk-Projekt „Havel Valley“ nimmt immer mehr Fahrt auf. Das hat sich beim ersten „ Barcamp“ der noch jungen Community am Freitag gezeigt. „Wir hatten so einen unfassbaren Tag“, schwärmt Lars Schulze, Online-Marketing-Berater und Mitinitiator, über die Veranstaltung.

Wie lässt sich die Vision umsetzen?

Bei „ Havel Valley“ geht es um die Perspektiven für die Gründer- und Unternehmerszene in der Stadt. Die engagierte Vision der Protagonisten: „Unser gemeinsames Ziel ist es, Brandenburg an der Havel zum „ Silicon Valley“ von Berlin zu entwickeln“.

Was lag also näher, als dieses Thema bei einem Barcamp zu bearbeiten, einem Veranstaltungsformat, wie es erstmals vor 15 Jahren in Silicon Valley aus der Taufe gehoben wurde. Barcamps sind lockere Mitmach-Konferenzen, bei denen sowohl die konkreten Inhalte als auch der Ablauf am Beginn der Tagung noch offen sind und von allen Teilnehmenden mitgestaltet werden.

In entspannter Atmosphäre tauschten sich die Teilnehmer zu verschiedenen Themen aus. Quelle: Kati Krüger

40 junge Unternehmer aus Brandenburg und der Umgebung haben sich von 9 Uhr bis Mitternacht zu dem Event am Wassersportzentrum Alte Feuerwache getroffen. Sie legten anfangs gemeinsam Themen rund um die übergeordnete Fragestellung: „Wie kann man die Vision umsetzen und was ist dazu notwendig?“ fest, erzählt Lars Schulze.

Aspekte wie Werte und Grundsätze der offenen Community, die Organisation selbst, aber auch Marketing und Positionierung des Netzwerkes sowie die Perspektiven in der Stadt spielten dabei eine Rolle. In entspannter Atmosphäre bearbeiteten die Unternehmer diese Themen in Gruppen.

Konkrete Arbeitspakete

„Am Ende sind wir mit konkreten Arbeitspaketen raus gegangen“, sagt Lars Schulze. „Es haben sich Arbeitsgruppen gefunden, die Lust auf ein Thema haben und sich nun lose treffen. Im Chat wird sich auch schon ordentlich ausgetauscht.“

Einer dieser Aufträge beinhaltet zum Beispiel, die bereits bestehende Infrastruktur in Brandenburg sichtbarer zu machen. Dass die Stadt viel zu bieten hat, zeigten Global Player wie Google oder Berliner Start-Ups wie „Mit Vergnügen“ oder „Citizen Circle“. Die haben bereits still und heimlich Meetings in Brandenburg organisiert, weiß Lars Schulze.

„Wir haben tolle Locations. Das müssen wir sichtbar machen“, meint er. „Da könnte man toll mit der Stadt zusammen arbeiten“, findet der Selbstständige. „Und am Ende etwas bauen – eine Website etwa – um die Möglichkeiten transparenter zu machen.“

Zum ungezwungenen Netzwerken gehörten auch gemeinsame Kanutouren auf der Havel. Quelle: Kati Krüger

Wie sehr es an Transparenz noch mangelt, haben die Teilnehmer sogar untereinander festgestellt. „Allein die Vorstellungsrunde war schon so spannend. Es ist faszinierend, was wir für interessante Menschen hier haben.“ Oftmals kennen sich die Leute vom Sehen, meint Lars Schulze, aber „wirklich wissen, was der andere macht, ist dann doch nicht.“

„Es ging auch ums Vernetzen und zueinander finden“, betont er. Neben der Gruppenarbeit dienten dazu gemeinsame SUP- und Kanutouren und das gemütliche Grillen am Abend.

Miteinander statt gegeneinander

Schon Gründer, Berater und Investor Thomas Hessler hatte in einem Impulsvortrag auf der Veranstaltung klar gemacht, wie wichtig der Austausch untereinander ist, um Entwicklungen voranzubringen. In seiner Zeit in Silicon Valley habe er bemerkt, dass Menschen ihre Ideen teilen müssen, um Feedback zu kriegen und sie zu konkretisieren. Angst vor Konkurrenz ist dabei kontraproduktiv. Denn: „Eine Idee ist noch nichts wert, wenn sie keiner umsetzt“, führt Lars Schulze aus.

Für ihn ist ganz klar: Nur, wenn Unternehmer zusammen statt gegeneinander wirtschaften, kommt Brandenburg voran. „Wenn wir unsere Stadt gemeinsam verkaufen, profitieren alle davon“, sagt er über das Konzept von Havel Valley.

Das offene Netzwerk hat mittlerweile 75 Teilnehmer. Jungunternehmer und Selbstständige aus den unterschiedlichsten Bereichen tauschen sich auf dem Chat-Dienst Slack aus und treffen sich in verschiedenen Konstellationen persönlich.

Lars Schulze freut sich über den Erfolg des erst wenige Monate alten Netzwerkes. „Es ist eine Aufbruchstimmung in Brandenburg zu spüren“, sagt er und stellt fest: „Es gibt hier einfach Leute, die sich einbringen und etwas verändern wollen.“

