Auffahrunfall auf der B102 – Geschätzter Schaden von 20.000 Euro

Brandenburg/H

Wie fatal unaufmerksames Fahren enden kann, zeigte sich am Ostermontag auf der B102. Am frühen Abend gegen 17.30 Uhr fuhren auf der Bundesstraße zwei Autos direkt hintereinander. Beide fuhren nach Erkenntnissen der Polizei von Fohrde in Richtung Brandenburg an der Havel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offensichtlich hielt die hintere Fahrerin nicht ausreichend Abstand. Denn als der vordere Fahrer des Renaults abbremste, um in eine Einfahrt einzubiegen, muss die nachfolgende Fahrerin dies übersehen haben.

Die Frau am Steuer des hinteren Autos konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und raste in den Renault. Sie wurde bei dem Auffahrunfall aber nur leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Brandenburg an der Havel: Schaden auf 20.000 Euro geschätzt

Der Fahrer des Renault blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und verwarnte die Autofahrerin mündlich.

Von MAZonline