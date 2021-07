Auffahrunfall in Bauhofstraße: Autos verkeilen sich auf Straßenbahnschienen und sorgen für Stau

Brandenburg/H

Unaufmerksamkeit mit schlimmen Folgen: Ein Fordfahrer hat am Donnerstag in der Brandenburger Bauhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde eine junge Frau verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 16.30 Uhr.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben auch ein erhebliche Sachschaden. Zudem staute sich der Verkehr. Der Fordfahrer löste nämlich eine folgenschwere Kettenreaktion aus. Was ist passiert?

Autos werden gegeneinander geschoben

Der Mann fuhr mit seinem Van über die Kanalbrücke und übersah dabei offenbar den vor ihm fahrenden Mitsubishi. Er krachte mit seinem Ford auf das Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi auf einen Skoda geschoben. Dabei wurde die 18-Jährige Fahrerin des Mitsubishi verletzt.

Sie hatte Glück im Unglück. „Rettungskräfte eines zufällig vor Ort befindlichen Rettungswagens kümmerten sich kurz darauf um die Unfallbeteiligte“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Es sei nicht nötig gewesen, die junge Frau in ein Krankenhaus zu bringen, erklärte er.

Verkehr staut sich vor Unfallstelle

Derweil staute sich der Berufsverkehr immer mehr vor der Unfallstelle. „Die Fahrzeuge waren durch den Aufprall teilweise verkeilt und ließen sich zunächst nicht mehr von den Straßenbahnschienen bewegen“, berichtete Oliver Bergholz. Auch die anderen Straßenbahnen mussten warten. Manche Autofahrer fuhren mit ihren Wagen vorbei.

„Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten schließlich dafür, dass die Fahrbahn nach etwa 30 Minuten wieder frei war“, teilte der Polizeisprecher mit. Der Mitsubishi sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist immens. Polizeisprecher Bergholz gibt die Summe mit geschätzten 10.000 Euro an. Die Polizei habe jetzt die Ermittlungen zu den Ursache für den Unfall eingeleitet, erklärte er.

Von MAZ