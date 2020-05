Brandenburg/H

Bei einem Auffahrunfall am Montag um 9.30 Uhr in der Wilhelmsdorfer Straße in Brandenburg hat ein 32 Jahre alter Mann Verletzungen erlitten. Er saß als Beifahrer in einem Audi, dessen 39 Jahre alte Fahrerin auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen wollte. Die nachfolgende Dacia-Fahrerin bemerkte das zu spät, versuchte noch eine Vollbremsung und rauschte mit ihrem Wagen in den Audi.

Rettungssanitäter untersuchten den Verletzten vor Ort und entschieden dann, den Mann in ein Krankenhaus zu bringen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, obwohl Sachschaden von geschätzten 6000 Euro entstanden war.

Von MAZ