Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf Krakauer Landstraße

Brandenburg an der Havel

Auf der Krakauer Landstraße hat es am Dienstagmorgen ordentlich gescheppert. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall vermittelt. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte aber am Unfallort versorgt werden.

Der Unfall geschah in Höhe von Schoners Wehr unmittelbar vor der Abzweigung in die Alte Krakauer Straße. Ein Mercedesfahrer, der allein in seinem Auto unterwegs war, bremste nicht mehr rechtzeitig, als die beiden vor ihm fahrenden Pkw, ein Dacia und ein VW, plötzlich anhielten.

14 Rettungskräfte waren im Einsatz

Gegen neun Uhr wurde die Polizei alarmiert, die mit zwei Streifenwagen vor Ort war und die Unfallstelle absicherte. Hoher Sachschaden ist vor allem an dem Mercedes entstanden, der nicht fahrbereit ist.

Neben dem Mercedes waren auch ein Dacia und ein VW in den Unfall verwickelt. Quelle: Rüdiger Böhme

14 Rettungskräfte waren im Einsatz, unter ihnen auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klein Kreutz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten auslaufendes Öl und Kraftstoff beseitigen und schoben den Wagen nach der Unfallaufnahme durch die Polizei an den Straßenrand. So kam es nur vorübergehend zu kleineren Staus.

Von Lena Köpsell und Jürgen Lauterbach