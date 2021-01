Brandenburg/H

Zwei Autos sind am Montagmorgen in Brandenburg an der Havel in der Fontanestraße zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach um 8.35 Uhr. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer eines Mercedes hatte mit seinem Wagen verkehrsbedingt halten müssen. Der Fahrer eines Ford hatte das offenbar zu spät gesehen und war mit seinem Auto gegen den Benz gekracht.

Sachschaden von rund 3000 Euro

„Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit“, erklärte der Erste Polizeihauptkommissar Marko Lange vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. Der entstandene Sachschaden betrage rund 3000 Euro.

Die Polizei nahm den Unfall auf und fertigte eine Bußgeldanzeige gegen den Unfallverursacher.

Von MAZ