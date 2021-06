Aufräumarbeiten an gesprengter Brücke: B 102 in Fahrtrichtung Rathenow ab Donnerstag befahrbar

Brandenburg/H

Die Aufräumarbeiten an der gesprengten Brücke in Brandenburg an der Havel gehen voran: Die B 102 in wird am Donnerstag in Fahrtrichtung Rathenow wieder freigegeben und einspurig befahrbar sein. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Die Freigabe soll im Laufe des Tages erfolgen, eine genaue Zeit wurde nicht genannt. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof und weiter zur A 2 ist bereits seit einigen Tagen befahrbar.

Als Grund für die spätere Öffnung der Fahrtrichtung Rathenow gab der Landesbetrieb Verzögerungen beim Abbruch des Widerlagers zwischen der ehemaligen Brücke und der Magdeburger Straße an.

Von MAZ