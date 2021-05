Brandenburg/H

Die Odeg fährt mit ihren Triebwagen seit Freitagmorgen wieder ohne Schienenersatzverkehr von Brandenburg nach Rathenow und zurück. Für die Sprengung der Brücke 20. Jahrestag, unter der auch die Strecke des RB51 verlief, musste der nähere Gleisbereich gesperrt werden. Die Gleisanlage wurde durch Sand, Stahlplatten und Filzmatten gesichert, um diese bei der Sprengung nicht zu beschädigen. „Die sehr gute Planung von DB Netz und die Abstimmung sowie Zusammenarbeit mit der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH verlief bestens. Das geplante Zeitfenster wurde genau eingehalten,“ sagt Odeg-Pressesprecherin Dietmute Graf.

Zur Galerie Seit Freitag fährt die Odeg wieder auf der Linie RB 51 von Brandenburg an der Havel nach Rathenow. Die nächsten Einschränkungen auf der Strecke stehen jedoch schon an.

Die nächste Einschränkung steht aber schon bevor. Von Montag, 31. Mai, bis Donnerstag, 3. Juni, wird es auf der Linie RB51 auch zu veränderten Fahrzeiten sowie zu einem Teilausfall zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Altstadt kommen. Der Grund sind Brücken- und Gleisarbeiten der DB Netz AG. Die Odeg wird einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Es gibt Anschlussmöglichkeiten von bzw. zu der Linie RE1 am Hauptbahnhof.

Ebenso gehen die Arbeiten zur Beräumung der Fahrspuren der Zanderstraße voran. So soll die Fahrspur aus Richtung Fontanestraße in Richtung A 2/Schmerzke als erstes freigegeben werden. Die Straße war Freitagnachmittag bereits vollständig beräumt. Es müssen noch Schmutzreste mit der Kehrmaschine beseitigt werden. Außerdem muss der Mittelstreifen der vierspurigen Straße vom Schutt befreit werden. Auch der Fuß- und Radweg östlich der B 102 ist dann frei. Die entgegengesetzte Fahrspur in Richtung Rathenow bleibt aus Sicherheitsgründen gesperrt. Für die weiteren Abbrucharbeiten wird Platz benötigt, heißt es. Die Umleitungen in Richtung Rathenow bleiben bestehen, die Ampelanlage Knotenpunkt Spittastraße an der B 102 wird wieder in Betrieb genommen. Wann die Fahrspur in Richtung Rathenow für den Verkehr freigegeben werden kann, ist noch offen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterdessen wird dieser Tage ein Fußgängerüberweg mit Ampelanlage für den kürzeren Zugang zur Behelfsbrücke in Höhe des alten Bahngebäudes und der gegenüberliegenden Unterführung des Rad- und Fußweges eingerichtet. Damit wird die Erreichbarkeit der Behelfsbrücke über die Gleise der Regionalbahn erleichtert, der weite Umweg bis zur Ampelanlage an der Kreuzung der Zanderstraße zum Gelände der THB entfällt.

Von Rüdiger Böhme