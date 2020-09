Brandenburg/H

Schlicht, aber wirkungsvoll ist die Inszenierung von „Takt und Taktlosigkeit – zu Gast bei Richard Strauss“, mit der das Event-Theater am Samstag Premiere feierte. Denn die zurückhaltende Gestaltung ließ Raum, um die exzentrische Liebesgeschichte und die daraus resultierende Musik des Komponisten für sich sprechen zu lassen.

Neuer Aufführungsort

„Takt und Taktlosigkeit“ ist Part des diesjährigen Brandenburger Klostersommers, der sich auf Grund der Pandemie als „Spätlese“ im September präsentiert – und an einem anderen Ort zelebriert wird. Im Lämmerstall des Domstiftsguts Mötzow kann mit genügend Abstand der Ehe von Pauline und Richard Strauss beigewohnt werden.

Der ehemalige Lämmerstall des Domstiftsgut Mötzow bildet die Kulisse für den Brandenburger Klostersommer Spätlese. Quelle: Antje Preuschoff

60 Gäste nahmen die Einladung ins Hause Strauss an. Als Kulisse dient ein simples Bühnenbild: im Hintergrund die Abbildung eines romantischen Studierzimmer, auf der Bühne selbst nur ein klassischer Tisch mit vier Stühlen, ein Rednerpult sowie das Piano. Zwischen diesen Requisiten bewegen sich die Protagonisten.

Aufgebaut als Wechselspiel aus Biographie, szenischen Briefwechseln zwischen Ehepartnern und Wegbegleitern, sowie Instrumentalstücken und Liedern bahnt sich das Ensemble in der Inszenierung seinen Weg vom Kennenlernen hin zum Tode des Paares. Gleich zwei Sopranistinnen, Manja Sabrowski und Ute Beckert, schlüpfen dabei in die schillernde Persönlichkeit von Pauline Strauss. Hank Teufer übernimmt dazu den Part des Komponisten, ebenso wie den des Chronisten.

Ruppige Muse

Pauline de Ahna, Tochter eines Generalmajors, galt als temperamentvoll, willensstark, eigensinnig, grob und herrisch. Am 10. September 1894 heiratete sie Richard Strauss, ihren Gesangslehrer. „Sie war eine eine exzellente Sängerin und tägliche Provokation an Richards Seite“, schildert Teufer.

Die Gattin wurde dauerhafte Herausforderung, aber auch Muse des Komponisten. „Die Bewunderung der ganzen Welt interessierte mich weniger als ein einziger Wutanfall von Pauline“, gibt Teufer als Strauss zum Besten.

Komponist Gustav Mahler empfand die Ehe der beiden als Masochismus. „Meine Frau ist oft arg ruppig, aber ich brauche das“, soll Strauss entgegnet haben.

Die Sopranistinnen Manja Sabrowski (vorne) und Ute Beckert wechseln sich in der Rolle der Pauline Strauss ab. Quelle: Antje Preuschoff

Die Gattin war bekannt für ihre halbhysterischen Unartigkeits-Anfälle und beschimpfte ihren Mann wegen alles Möglichen. Doch wenn der sich nach einem dieser Wutanfälle schier übergangslos ans Klavier setzte und seine Lieder spielte, umarmte sie ihn schluchzend in einem heftigen Ausbruch von Zärtlichkeit, berichten Zeitzeugen.

Bereits in der Anbahnung der Ehe zeigte sich dieser dauerhafte Widerspruch. Bei den Proben zu Strauss erster Oper „Guntram“ 1894 in Weimar, in dem Pauline die Freihild sang, schleuderte sie einen Klavierauszug in Richtung des Dirigenten. Strauss folgt ihr in die Garderobe, wo sie sich lautstark stritten. Im Anschluss verkündete er die Verlobung.

Reise durch 55 Ehejahre

Trotz ihrer Erfolge als Sängerin verzichtete Pauline mit der Geburt von Sohn Franz weitgehend auf ihre Karriere. Stattdessen organisierte sie nun das Familienleben. „Zuhause war Pauline allmächtig“, schildert Chronist Teufer. „Sie bestimmte den Tagesablauf, wählte die Garderobe aus, schrieb das Essen vor.“

55 Jahre, bis zum Tode von Richard Strauss 1949, lebte das Paar so Seite an Seite. „Takt & Taktlosigkeit“ greift das Wechselbad von großer Musik und ebenso großen Wutanfällen im Zusammenleben auf. Heraus kommt die kurzweilige Entdeckung einer ebenso ungewöhnlichen wie inspirierenden Künstlerehe.

Zu erleben ist das noch an folgenden Terminen: Samstag, 12., 19. und 26. September, sowie Sonntag, 27. September. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.

