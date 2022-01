Brandenburg/H

Ein aufmerksamer Mitbürger hat womöglich einen Unfall verhindert. Ihm ist es zu verdanken, dass ein betrunkener Senior am Donnerstag auf dem Görden aus dem Verkehr gezogen worden.

Dem Passant war gegen 16.30 Uhr ein Mitsubishi aufgefallen, der schlängelnd auf dem Quenzweg unterwegs war. Das Auto hatte mehrfach den Bordstein touchiert. „Als das Fahrzeug stoppte, konnte der Mann den Fahrer des Mitsubishi so lange am Ort halten, bis die alarmierten Beamten am Ort eintrafen“, teilte die Polizeiinspektion Brandenburg am Freitag mit.

Die Polizisten ließen den 66-jährigen Autofahrer pusten: 2,09 Promille. Im Auto saß noch ein Hund. Das Tier „musste für die Dauer der Maßnahmen an die Feuerwehr übergeben werden“, geht aus dem Polizeibericht weiter hervor.

Von MAZonline