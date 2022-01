Brandenburg/H

Der am 3. Januar aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel geflohene Mann wurde am Donnerstagabend von der Bundespolizei in Berlin festgenommen. Das teilte das Justizministerium am Freitag mit.

Der 40-Jährige war am Montag gegen 8.30 Uhr aus dem nur rudimentär gesicherten Bereich der JVA im Stadtteil Görden getürmt. Der obdachlose André K. aus Berlin muss zwei sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen absitzen. Er war wegen einfachen Diebstahls und ähnlicher Delikte zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Von MAZ