Brandenburg/H

Die Katzen Casper und Charly machen Claudia Kühn glücklich. Wenn die Brandenburgerin von der Arbeit nach Hause kommt, schnurren ihre Kater sofort und zeigen ihr, dass sie die Herrin in der Wohnung ist.

Bilder gesucht

Die zwei Haustiere spielen, springen über Stühle, jagen sich im Wohnzimmer und kuscheln miteinander. Es sind Momente, auf die Claudia Kühn nicht mehr verzichten will und die sie mit der Welt teilen will. „Meine Katzem sind etwas Besonderes. Wie ein guter Freund weichen sie nicht von deiner Seite und fühlen, wenn es einem mal schlecht geht. Sie gehören zu meinem Leben und geben mir Geborgenheit. Ich lebe gern mit ihnen zusammen und das zeige ich jetzt auch mit meinen Bildern“, sagt die Anwohnerin aus der Sophienstraße der MAZ.

Sie ist die erste Teilnehmerin beim neuen Haustier-Fotowettbewerb des Quartiersmanagements Hohenstücken. Kühn hält hierbei mit der Kamera fest, wie sich ihre Kater aneinanderschmiegen und im Körbchen kuscheln. Laut Quartiersmanager Tino Haberecht sollten die Bilder für den Wettbewerb direkt im Stadtteil entstehen und so die Verbundenheit der Tiere zum Leben im Kiez zeigen. Er freut sich auf Schnappschüsse von Hunden, Katzen und exotischen Tieren wie Leguanen.

Brandenburger können die Bilder ihrer Haustier bis zum 31. Mai per Mail an haberecht@bas-brandenburg.de sowie per Whatsapp an 017659260742 senden und alternativ im Stadtteilbüro des Bürgerhauses abgeben. Der Fotograf des besten Bildes gewinnt für sein Tier einen Fressnapf-Gutschein.

Von André Großmann