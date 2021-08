Aus Liebe zur Musik: Besucher feiern das Damsrock-Festival in Damsdorf

Damsdorf

Neue Hits und Cover-Songs von Metallica, Depeche Mode und Nirvana bringen Colin Ritzert die Lust auf Livemusik zurück. Der Brandenburger erlebt beim Damsrock in der Waldbühne Damsdorf das erste Rockfestival seines Lebens und feiert.

Zur Galerie Das Damsrock-Festival auf der Damsdorfer Waldbühne ist für viele Besucher das erste Festival seit Jahren. An zwei Tagen treten 15 Bands auf. Die MAZ zeigt Eindrücke.

Bewerbungen von 600 Bands

„Die Musik ist befreiend. Wir tanzen singen mit, jubeln, das hat sehr gefehlt. Wir bleiben so lange hier, bis der Sound uns trägt“, sagt Ritzert. Er reißt die Arme in die Luft, singt mit, trägt einen Pullover der Band Guns n’ Roses und genießt den Abend mit seinem Vater Gregor. Das Damsrock ist das größte Festival in der Gemeinde Kloster Lehnin. Bis zu 1000 Gäste dürfen in die Waldbühne, hunderte Gäste sind gekommen.

600 Bands haben sich beworben, um hier zu spielen, 15 dürfen auf die Bühne und bieten zehn Stunden Rockmusik. Die Veranstalter Anika Magler und Oliver Schwarz haben knallhart aussortiert. Das Casting erfolgte mit Hörproben auf Youtube, Spotify und Whatsapp. „Die Musiker, die jetzt auf der Bühne stehen, haben für uns am besten gepasst. Sie garantieren, dass hier vorne Remmidemmi ist“, sagt Oliver Schwarz.

Rocker fühlen Freiheit

Doch warum treten Rocker wie Michael Schröter auf? „Seine Zeit zu Hause zu verbringen ist mal schön, aber auf Dauer nicht überzeugend. Das ist hier ist ein besonderes Gefühl von Freiheit. Sonst begeistern mich die Bassriffs, wenn ich sie höre, sie hauen mich richtig um. Und vielleicht kann ich hier die Leute mit meiner Musik zum Lächen bringen“, sagt er der MAZ.

Das Damsrock feierte 2019 Premiere, im vergangenen Jahr fiel es coronabedingt aus. Anika Magler ist froh, dass es überhaupt stattfindet. Sie macht aber auch klar, dass die Änderungen der Eindämmungsverordnungen für die Planung des Events die größte Hürde waren.

Keine positiven Schnelltests

Am Einlass gilt noch Maskenpflicht, doch nicht jeder Gast hat eine dabei und muss nochmal zum Auto gehen, um das Gelände betreten zu dürfen. Auf der Tanzfläche kann die Mund-Nasen-Bedeckung aber abgenommen werden. Der Zugang mit digitalem Imfpass klappt bei Helferin Cerstin Mathaei ohne Probleme, im Testzelt neben dem Eingang zur Waldbühne gab es bei fünf Tests keine positiven Ergebnisse.

Claudia und ihre Freundin Jeanie sind extra aus Nauen und Ketzin zum Festival gekommen. „Wir sind das erste Mal hier, wollten einfach raus und etwas erleben. Musik ist Leben, deshalb sind wir hier. Wir werden beide Tage rocken“, sagen die Partygäste.

Hilfe von 35 Unterstützern

Während das Bier fließt und die Fans immer lauter mitsingen, helfen im Hintergrund 35 Unterstützer, um das Festival zu stemmen. Das Damsrock hat sich im Lehniner Ortsteil etabliert, neben dem Vorsitzenden des Damsdorfer Kultur- und Heimatvereins Patrick Mathaei hilft Ortsvorsteher Kevin Bolz am Bierstand.

Die Beliebtheit des Festivals wächst, auch wenn die Premiere in Corona-Zeiten noch nicht ausverkauft ist. Es regnet zwar nicht, die Temperaturen um die 14 Grad Celsius sind aber einigen Besuchern zu kalt.

Anika Magler erfüllt sich mit dem Event einen Jugendtraum, Rockmusik gehört für sie zum Leben. „Hier ist es noch möglich, mit den Bands gemeinsam zu feiern, alles ist etwas familiärer. Wir können die Fläche auf dem Gelände auch noch so vergrößern, dass drei- oder viertausend Besucher kommen können. Die Ideen für die Zukunft sind da “, sagt sie.

Info: Das Damsrock-Festival startet nochmal Samstag, den 28. August ab 17 Uhr und endet am 29. August gegen 2 Uhr. Dabei treten Bands wie „My Wife and the Microwave“, „Die unglaublichen Ravellos“ und „Village 19“ auf.

Von André Großmann