Brandenburg/H

Dienstag bei Real. An den wenigen Kassen, die besetzt sind, herrscht ein ruhiges Mittagsgeschäft. Doch mitten in die Alltagsroutine hinein platzte eine Nachricht, die von verschiedenen Internetportalen zuerst verbreitet wurde.

Die Tage des seit 1993 bestehenden Supermarktes im Beetzsee Center sind gezählt. So gab das Bundeskartellamt grünes Licht für eine Umflaggung auf Edeka. „Wir haben davon gehört, aber offiziell wurde uns bisher nichts mitgeteilt“, hieß es von den Mitarbeitern an der Info.

Von der Metro-Gruppe verkauft

Das Personal bei Real ist Schlagzeilen über seinen Arbeitgeber gewöhnt. Seit dem Verkauf des Lebensmittel-Kette durch die Metro-Gruppe an den russischen Finanzinvestor SCP Group im Juni 2020 reißen die Spekulationen über die Zukunft des Standortes nicht ab. Von Kaufland war zuerst die Rede. Doch das Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe betreibt bereits einen großen Markt im Brandenburger Einkaufszentrum in Wust. Das Bundeskartellamt sah wettbewerbsrechtliche Probleme.

Die Einkaufskörbe von Real haben bald ausgedient. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dann kam die saarländische Globus-Gruppe ins Gespräch, die bisher in Brandenburg nur durch ihre Baumärkte im Berliner Raum bekannt ist. Tatsächlich sprach ein Indiz für das 1828 als Kolonialwarenladen gegründete Familienunternehmen, das heute in Deutschland 49 SB-Warenhäuser betreibt und bis zu 24 Real-Märkte übernehmen darf. In den Brandenburger Real-Regalen tauchten in den vergangenen Wochen statt weiß verpackter TiP-Produkte immer mehr rot eingeschweißte Erzeugnisse unter dem Namen „Jeden Tag“ auf.

„Jeden Tag“ bei Real

Dabei handelt es sich um eine Lebensmittel-Eigenmarke im Preiseinstiegssegment von Globus. Doch schon im Juli wies die Globus-Pressestelle auf MAZ-Nachfrage Spekulationen über einen Einstieg bei Real im Beetzsee Center zurück. „Die Eigenmarke „Jeden Tag“ stammt von der Markant-Tochter ZHG mbh. Globus sowie weitere Händler kooperieren mit dieser. Weswegen Sie die Eigenmarke „Jeden Tag“ nicht nur bei Globus, sondern unter anderem auch bei Real vorfinden“, teilte eine Globus-Sprecherin damals mit.

Kassenbereich bei Real im Brandenburger Beetzsee Center. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nun soll es also Edeka sein. Pressereferentin Miriam Pöttker bestätigte der MAZ am Dienstag die Freigabe des Bundeskartellamtes für eine Übernahme weiterer Real-Märkte durch den Edeka-Verbund. Über Details zur Entwicklung einzelner Standorte wolle man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern, hieß es aus der Mindener Edeka-Zentrale. Fest steht, dass das Bundeskartellamt zunächst grünes Licht für sieben weitere Real-Filialen gegeben hat, für die Edeka offiziell Interesse anmeldete.

Brandenburg ist dabei

Darunter ist auch der Standort Brandenburg in der Brielower Landstraße. Eine Unwägbarkeit bleibt. Ob der Markt tatsächlich an Edeka geht, entscheidet am Ende die SCP Group als Besitzer. Edeka erhielt schon im Frühjahr die Genehmigung für die Übernahme von bis zu 51 Real-Filialen. Übernommen wurde von Edeka zum Beispiel auch der ehemalige Real-Standort in Teltow – um ihn unter dem Namen Marktkauf wiederzueröffnen. Auch das kann im Beetzsee Center passieren.

Aus Praktiker wurde Hagebau

Erste Kunden reagierten auf die Nachricht über den baldigen Wechsel mit gemischten Gefühlen. „Schade, bei Real ist der Fleischer gut“, meinte eine Dame, die mit dem Einkaufswagen auf den Eingang zusteuerte. Andere hätten sich auch Kaufland als Nachfolger vorstellen können: „Dann würden wir uns den Weg nach Wust sparen.“ Insgesamt wird das bevorstehende Aus von Real nach 28 Jahren eher gelassen gesehen. „Wir können daran sowieso nichts ändern“, so die einhellige Meinung. Die Brandenburger haben es auch überlebt, als ebenfalls die Metro-Gruppe ihre Baumarktkette Praktiker fallen ließ und Hagebau in das Beetzsee Center zog.

Von Frank Bürstenbinder