Die 2G-Regel im Brandenburger Einzelhandel ist Geschichte. Kunden und Händler sind aber kaum erleichtert, die meisten von ihnen wollen mehr Lockerungen beim Shopping.

„Für die Einzelhändler ist das Aus von 2G nur eine minimale Erleichterung, die aber viel zu spät kommt. Früher bin ich auch in die Drogerie gegangen, doch das hat sich geändert. Ich und so viele andere haben sich daran gewöhnt, immer häufiger online zu kaufen. Es wird schwer für den Einzelhandel, die Kunden zurückzugewinnen“, sagt Tabea Seeger.

2G-Regel sorgte für Verluste

Ilka Böhme arbeitet bei Douglas in der Sankt-Annen-Galerie und weiß, dass viele Kunden wie Tabea Seeger denken. „2G hatte gravierende Folgen. Wir hatten dadurch ein Drittel weniger Umsatz, die kleineren Einzelhändler hat es wohl noch schwerer getroffen. Wir müssen lernen, irgendwann mit Corona zu leben“, sagt Böhme und berät eine Kundin.

Die Verkäuferinnen Ilka Böhme (links) und Stephanie Goyer reden über das Aus der 2G-Regel im Einzelhandel. Quelle: André Großmann

Sie will optimistisch bleiben, betont aber auch, dass die FFP2-Pflicht im Einzelhandel keine Dauerlösung sein kann. „Der dauerhafte Gebrauch einer FFP2-Maske bringt die Menschen nicht dazu, lange im Geschäft zu bleiben, so geht die Atmosphäre beim Einkaufen verloren. Die Lage ist schwer, aber wir machen das Beste draus. Was bleibt uns denn anderes übrig“, sagt Böhme der MAZ.

Einzelhändler und Kunden wollen mehr Lockerungen

Für Centermanagerin Katja Lenz ist das Ende von 2G überfällig und der erste Schritt in Richtung Normalität. „Noch ist es sinnvoll, auf FFP2-Masken zu setzen, doch später müsste die Maskenpflicht fallen“, sagt sie der MAZ. Sie stellt fest, dass jeden Tag um die 10.000 Kunden in die Sankt-Annen-Galerie kommen, vor Corona seien es noch 14.000 gewesen.

Martina di Napoli arbeitet beim Modegeschäft Chiceria in der Steinstraße. Sie freut sich, dass jeder wieder in den Laden darf, auch Ungeimpfte. „Wir haben lang auf das Aus von 2G gewartet, langfristig gesehen braucht es aber viel mehr“, sagt sie auf MAZ-Nachfrage. Sie beobachtet, dass die Brandenburger Innenstadt „immer leerer“ wirkt und macht klar, dass Besucher wegen der Corona-Regeln deutlich kürzer im Geschäft bleiben. „Wir sind dankbar, dass es uns noch gibt und hoffen, dass unbeschwerte Einkäufe schnell wieder möglich sind“, sagt di Napoli.

Brandenburger hoffen auf unbeschwerten Sommer

Ab sofort müssen Kunden im Einzelhandel eine FFP2-Maske tragen. Quelle: André Großmann

Die 2G-Regel sorgte bei Brandenburger Einzelhändlern für massive Kritik. Unter anderem warnte die Leiterin des IHK-Regionalcenters Leona Heymann vor leerstehenden Innenstädte und immer schlechteren Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen. Ab sofort müssen Kunden verpflichtend eine FFP2-Maske tragen, wenn sie im Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren shoppen. Die neue Brandenburger Corona-Verordnung gilt vorerst bis zum 23. Februar.

Die Brandenburgerin Stefanie Kauffmann ist nach vielen Änderungen bei den Corona-Regeln noch skeptisch. Sie shopp vorerst noch mit FFP2-Maske, weil diese das Infektionsrisiko senken. „In den Sommermonaten sind die Maßnahmen aber nicht mehr tragbar. Ich freue mich auf ein unbeschwertes Shoppingerlebnis und hoffe, dass sich die Lage bis Mai oder Juni komplett beruhigt hat. Andere Länder machen vor, dass es funktionieren kann“, sagt die Brandenburgerin.

Von André Großmann