Ausbau B 102: In Fohrde formiert sich der Widerstand

Fohrde

In der Tieckower Straße könnte es bald ganz eng zugehen. Nämlich dann, wenn die Pläne des Landesbetriebes Straßenwesen realisiert werden. Wenn bald mit dem Ausbau der B 102 begonnen wird, soll die Einfahrt zur Brandenburger Straße für immer Geschichte sein. Für Landwirt Wolfgang Vogeler ein Unding. Denn mit dem Aus für die Anbindung wäre den Bauern der kürzeste Weg zu ihren Äckern auf der anderen Seite der Bundesstraße genommen. Nicht nur Vogelers Landmaschinen würden dann durch die Tieckower Straße rollen, die die B 102 mit der Ortslage verbindet.

Wolfgang Vogeler warnt vor einer Schließung der Zufahrt zur Brandenburger Straße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch der Lieferverkehr zu einem in der Brandenburger Straße ansässigen Metallbaubetrieb und einem Fachbetrieb für Kommunaltechnik würde wohl oder übel die Tieckower Straße nutzen. „Ein Traktor und ein Lkw im Gegenverkehr – und die Straße ist dicht“, ist Bauer Vogeler überzeugt. Das neue Fohrder Nadelöhr würden nicht nur die Anwohner zu spüren bekommen. In der Tieckower Straße befindet sich die kommunale Kita. Zu den Hol- und Bringezeiten herrscht ohnehin großes Gewusel auf der Straße. Mittenmang künftig große Fahrzeuge.

Bauern sind in Rage

Ein Szenario, dass sich Landwirt und Stadtverordneter Vogeler lieber nicht vorstellen mag. „Wenn sich der Landesbetrieb Straßenwesen unseren Argumenten für eine Offenhaltung der Brandenburger Straße verschließt, machen wir Bauern mal kurz die B 102 dicht“, kündigt der Fohrder Landwirt an. Völlig offen ist derzeit, was aus der Einfahrt zum unbefestigten Plauer Weg wird, der sich gegenüber der Zufahrt zur Brandenburger Straße befindet. Auch der Plauer Weg ist eine wichtige Zufahrt zu landwirtschaftlichen Nutzflächen. Metallbau-Unternehmer Sven Schindler sieht wie die Landwirte in dem Transportweg über die Tieckower Straße große Probleme. Wenn die Lastzüge künftig zu ihm von rechts anrollen, müssten mehrere Straßenbäume gefällt und das Betriebstor erweitert werden. „Die kriegen sonst die Kurve nicht“, so Schindler. Allerdings räumt der Metallbauer gerne seine Befangenheit ein. Wegen des Tauziehens um die Zufahrt hat das Handelsunternehmen Netto eine mögliche Supermarktansiedlung auf einem Nachbargrundstück von Schindlers Wohnsitz abgeblasen, worüber der Fohrder nicht unglücklich ist.

Ohne Zufahrt zur Brandenburger Straße würde es erst über den Kreisverkehr durch die Tieckower Straße zum Fohrder Ortszentrum gehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Noch gibt es keinen Planfeststellungsbeschluss. Doch auch Havelsee-Bürgermeister Günter Noack will die angekündigte Schließung der Einfahrt nicht widerstandslos hinnehmen. „Ich schließe nicht aus, dass die Stadt Havelsee gegen die Entscheidung klagen wird“, sagte Noack der MAZ. Rückendeckung aus der Bürgerschaft dürfte den Kommunalpolitikern sicher sein. Hunderte Unterschriften wurden bereits für eine Offenhaltung der Brandenburger Straße gesammelt. Angeblich würde die Zufahrt den Verkehrsfluss im rund 200 Meter weiter entfernten Kreisverkehr behindern, argumentiert dagegen das Brandenburger Infrastrukturministerium in einer Antwort auf ein Protestschreiben aus dem Amt Beetzsee. Außerdem wäre Fohrde mit der Tieckower Straße, der Bahnhofstraße und der Pritzerber Straße immer noch gut an die Bundesstraße angebunden. Für Bürgermeister Noack nur Vorwände. „Beim Bau des Kreisverkehrs war davon nie die Rede. Sonst hätten wir bereits damals interveniert“, so Noack. Sein Rat an Grundstückseigentümer: Weder verkaufen noch Bauerlaubnisverträge unterschreiben.

Der CDU-Stadtverordnete von Havelsee, Jens-Peter Heider, kritisiert die Ausbaupläne für die B 102. Quelle: Rüdiger Böhme

So sieht es auch der CDU-Stadtverordnete Jens Peter Heider. „Wie eine Drückerkolonne werden Werber durch die Stadt geschickt, um Unterschriften zu erbetteln.“ Heider verweist in einem Brief an die MAZ auch auf die Folgen für die Umwelt. Für fünf Minuten Zeitgewinn zwischen Rathenow und Brandenburg müssten hunderte Bäume fallen. „Hier wird keine Region entwickelt, es wird dem Fahrzeugverkehr der rote Teppich ausgerollt“, beklagt Heider. Erneut thematisiert wird die Ausbau der B 102 bei einer Sitzung des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung von Havelsee am 2. November im Fohrder Sportlerheim.

Von Frank Bürstenbinder