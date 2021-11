Ausbau B 102: Land macht den Fohrdern zwei Straßen dicht

Havelsee

Der Unmut im Ortsteil Fohrde wächst. Mit dem Ausbau der B 102 soll neben der Brandenburger Straße eine zweite Zufahrt von der Bundesstraße abgebunden werden – die Gartengasse. Das kam am Dienstagabend im Sportlerheim bei der Vorstellung der Ausbauetappe zwischen dem Fohrder Kreisverkehr und dem südlichen Widerlager der Pritzerber Seekanalbrücke heraus.

Nach den Plänen des Landesbetriebes Straßenwesen wird die Gartengasse vom Verkehr der B 102 abgebunden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar hat die Gartengasse eine weitaus geringere Bedeutung als die Brandenburger Straße, doch den Hauseigentümern westlich der B 102 würde eine komfortable Zufahrt genommen. Für Anwohner Wolf Gartemann ein Unding: „Uns bliebe nur der unbefestigte Teil der Bahnhofstraße als Zuwegung. Müllfahrzeuge oder andere Dienstleister mit großen Autos würden uns nicht mehr erreichen. Lastwagen könnten nicht wenden.“

Ohne Grunderwerb geht es in Fohrde nicht

Frank Schmidt, Planungsdezernent West im Landesbetrieb Straßenwesen, räumte bei seinem Auftritt im vollbesetzten Sportlerheim Unwägbarkeiten im Planentwurf ein. Voraussetzung für eine Abbindung der Gartengasse wären Grunderwerb für einen Wendehammer und die Ertüchtigung der Bahnhofstraße. „Vielleicht können wir so im Interesse der Gemeinde etwas voranbringen“, so Schmidt. Doch die Skepsis bei den Fohrdern bleibt.

Landesbetrieb nicht mehr zuständig

Die Gäste aus dem Landesbetrieb hatten nämlich nicht vor, den Ausbaubereich zwischen der Zufahrt zur Deponie und dem Fohrder Kreisverkehr zu erörtern oder gar Fragen zu beantworten. Grund: Dieser Bereich befindet sich bereits in der Phase der Planfeststellung, für die das Landesamt für Bauen und Verkehr zuständig sei, so Schmidt. Anregungen und Bedenken konnten schon eingebracht werden. Einen Erörterungstermin soll es in der ersten Jahreshälfte 2022 geben.

Kritik an Straßenschließung

Der Planungsdezernent bestätigte lediglich, dass die Zufahrt von der Brandenburger Straße zur B 102 wegen ihrer Nähe zum Kreisverkehr geschlossen werden soll. Den Verkehr müsste die vom Kreisverkehr abgehende Tieckower Straße aufnehmen. Doch dort befinden sich die Kita und bald auch ein Bürgerhaus. Landwirt Wolfgang Vogeler kündigte erbitterten Widerstand an. Die Fohrder sehen in der beengten Tieckower Straße keine Alternative für Schwerverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Auch der Knotenpunkt B 102/Pritzerber Straße wird ausgebaut und mit einer Ampelanlage für alle Richtungen ertüchtigt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bürgermeister Günter Noack kritisierte den Landesbetrieb, weil es für den Ausbaubereich zwischen Deponie und Kreisverkehr keine öffentliche Anhörung der Bürger gegeben habe. Daran sei Corona schuld gewesen, sagte Planungsdezernent Schmidt. Wie geht es nun auf dem Abschnitt vom Kreisverkehr bis zur Seekanalbrücke weiter? Unter anderem wird der 1,4 Kilometer lange Bereich teilweise mit Überholspuren ausgestattet. Der Radweg erhält eine Breite von 2,50 Meter und einen 75 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn. Dafür muss Land angekauft werden. Die beiden Knotenpunkte zur Pritzerber Straße und zur Bahnhofstraße werden mit Lichtsignalanlagen für alle Richtungen ausgestattet. Baubeginn und Baudauer sind noch unklar. Es soll eine Vollsperrung geben. Für Bürgermeister Noack steht fest: „Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“

Von Frank Bürstenbinder