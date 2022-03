Ausbau B 102: Verlegung Kreisverkehr Fohrde denkbar

Havelsee

Der umstrittene Ausbau der B 102 im Bereich Fohrde ist in eine neue Denkphase getreten. So gibt es die Idee, den Kreisverkehr in Richtung Brandenburg bis zur Höhe der Brandenburger Straße vorzuziehen, um diese Zufahrt ins Dorf wie vom Landesbetrieb Straßenwesen geplant, nicht schließen zu müssen. Diese bei einem Treffen zwischen der Stadt und dem Landesbetrieb diskutierte Variante, käme Havelsee durchaus entgegen. „Damit würde das Gelände des Gewerbegebietes hinter dem Metallbaubetrieb gut erschlossen“, sagte Havelsee-Bürgermeister Güner Noack der MAZ.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bekanntlich gab es eine Interessenbekundung der Discounter-Kette Netto, die auf der dortigen Fläche einen Standort entwickeln wollte. Doch die Investitionsbereitschaft war verflogen, als klar wurde, dass im Zuge des Ausbaus der B 102 die Brandenburger Straße ihre Anbindung verlieren soll. Mit einem möglichen Vorziehen des Kreisverkehrs um rund 200 Meter zur Brandenburger Straße könnte Netto als Nahversorger wieder ins Spiel kommen. Es gibt nur ein Problem: Wer bezahlt die Verlegung eines Kreisverkehrs?

Gespräche über Mehrkosten

Nach ersten Schätzungen würden die Kosten rund eine Million Euro betragen. Denn es müsste zum Beispiel die aus Briest kommende Landesstraße 962 verschwenkt werden, um diese an den neuen Kreisverkehr anzubinden. „Für die Stadt Havelsee ist eine Kostenübernahme undenkbar. Außerdem sind wir nicht die Verursacher der Planungsabsichten. Wir brauchen den Ausbau der B 102 nicht“, so Noack. Auf der anderen Seite will der Landesbetrieb die Mehrkosten nicht übernehmen. Im Hintergrund laufen die Gespräche allerdings weiter. Daran ist auch der Landtagsabgeordnete Udo Wernitz (SPD) beteiligt. „Es muss gelingen, verschiedene Ministerien ins Boot zu holen. Denn es geht beim Ausbau auch um Wirtschaftsförderung für den Raum Premnitz. Doch diese Mehrkosten sind nicht eingeplant. Ich hoffe, dass am Ende eine Lösung gelingt“, sagte Wernitz auf Nachfrage.

Kein Land für Straßenausbau

Grundsätzlich schaut die Stadt Havelsee skeptisch auf den Ausbau der B 102 – so lange es bei der geplanten Abnabelung der Brandenburger Straße in Fohrde bleiben soll. So empfahl der Bauausschuss in dieser Woche der Stadtverordnetenversammlung keine für den Ausbau benötigten kommunalen Grundstücke auf dem Pritzerber Abschnitt zwischen Kreuzung Marzahner Chaussee und Kreuzung Birkenwäldchen an den Landesbetrieb zu verkaufen oder zeitweilig zur Verfügung zu stellen. Schon im Bereich Fohrde hatte die Kommune die Bereitstellung benötigter Grundstücke abgelehnt. Havelsee will unbedingt vermeiden, dass in Zukunft auch schwerer Verkehr nur noch durch die Tieckower Straße rollen kann. An der ohnehin schmalen Straße befinden sich die Kita und bald das neue Bürgerhaus.

Von Frank Bürstenbinder