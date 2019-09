Brandenburg/H

Entlastung für die Ziesarer- und die Wilhelmsdorfer Landstraße durch das Ausbauen einer Verbindung zwischen Göttin und der Autobahnanschlussstelle Brandenburg –das schlagen die freien Wähler für den bestehenden Paterdammer Weg vor.

Der Paterdammer Weg. Quelle: André Wirsing

„Es ist doch täglich das gleiche Bild. Insbesondere im Berufsverkehr lange Autoschlangen an der Kreuzung Wilhelmsdorfer Straße/ Otto-Sidow-Straße, fast unendlicher Rückstau über die Bahnübergänge am alten Schlachthof und an der Planebrücke“, sagt der FW-Stadtverordnete Norbert Langerwisch. Dabei gebe es sinnvolle Alternativen. Könnte dieser Verkehr an der Kreuzung zur Otto-Sidow-Straße und an den Bahnübergängen vorbeigeführt werden, wäre damit bereits eine erhebliche Verkehrsentlastung erreicht. „Die Bewohner der Eigenen Scholle und aus Wilhelmsdorf, die zur Arbeit über die Autobahn fahren, müssten so nicht mehr durch die Stadt und auch die beiden Bahnübergänge könnten entlastet werden.“

Eine solche Straße könnte der Wegeführung des heutigen Paterdammer Weges folgen, dafür müsste eine Verbindung von der Brandenburger Straße in Richtung Osten zum Paterdammer Weg geführt werden, damit der Ortsteil nicht mit dem Verkehr belastet wird. Das wären dann in etwa 250 Meter Spange plus 3000 Meter Paterdammer Weg, die als Straße gebaut werden müssten.

„Wir wollen diese Idee angehen. Wir brauchen mutige Ansätze für neue Verkehrslösungen", bekräftigt Langerwisch. Er ist davon überzeugt, dass ein solcher Lösungsansatz auch in der Stadtpolitik mehrheitsfähig sein kann.

Die Idee der SPD-Fraktion zu einer südlichen Stadtentlastungsstraße gehe in eine ähnliche Richtung. Gehe es bei dem Ansatz einer Stadtentlastungsstraße zunächst um die Verkehrsumführung der Stadt bei Staulagen auf der Autobahn, so ziele der Ausbau des Paterdammer Weges auf die tägliche Verkehrsentlastung ab. „Beide Vorschläge lassen sich sinnvoll verbinden.“

Der Naturschutz könnte das Vorhaben teuer und langwierig machen. Quelle: André Wirsing

Grundsätzlich sei vieles möglich und denkbar, sagt der städtische Straßenbauexperte Peter Reck. Allerdings seien bei einem Ausbau sehr viele naturschutzrechtliche Fragen zu beachten. „Das würde einen sehr umfangreichen Planungsprozess und endlose Genehmigungsverfahren erfordern.“ Auf eine mögliche Investitionssumme will sich Reck nicht festlegen, er sagt aber: „Die für den Bau nötigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen könnten locker genauso viel wie der reine Bau kosten.“

Nimmt man also die Faustformel, dass jeder Kilometer Fahrbahn eine Million Euro kostet, käme man mit Ausgleich und Ersatz schon auf etwa sieben Millionen Euro. Hinzu kommen Planungen, Genehmigungen und möglicherweise auch noch Radwege.

Für den von der SPD vorgeschlagenen Autobahn-Bypass habe die Verwaltung schon einmal Zeiten kalkuliert: Wegen der Eingriffe in die Natur kommt man auf eine Planungsdauer von mindestens zehn Jahren.

„Es wird auch immer mal wieder diskutiert, direkt bei Göttin die alte Arbeits-Anschlussstelle der A 2 zu reaktivieren. Doch Fahrzeuge, die höher als 4,50 Meter sind, kommen nicht über den Bahnübergang Göttiner Landstraße“, sagt Reck.

Von André Wirsing