Brandenburg/H

Junge Leute, die in diesem Sommer einen Schulabschluss anstreben und noch keine Lehrstelle sicher haben, sollten sich mit ihrer aktuellsten Beurteilung schnellstmöglich für eine Ausbildung bewerben. Dazu rät der Leiter der Ausbildungsabteilung der Handwerkskammer Potsdam (HWK), Andreas Körner-Steffens.

Lesen Sie auch: Haare und Make-up sind ihre Welt: Lena Waldeck ist Azubi des Monats

HWK hat viele Ausbildungsstellen im Angebot

Sorgen brauche sich niemand machen, sagt er. Im gesamten Kammerbezirk gab es Ende des Jahres noch rund 880 freie Stellen, 44 davon in Brandenburg an der Havel und 241 in Potsdam-Mittelmark. „Es ist noch nicht zu spät, eine gute Ausbildungsstelle zu finden“, sagt Körner-Steffens. Er rät angehenden Auszubildenden, sich am besten persönlich bei der Handwerkskammer beraten zu lassen. „Dann können wir am allerbesten etwas Passgenaues finden.“

Leiter unserer Ausbildungsabteilung der Handwerkskammer Potsdam, Andreas Körner-Steffens. Quelle: Handwerkskammer Potsdam

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im westbrandenburgischen Handwerk hat trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 1316 neue Auszubildende konnte die Handwerkskammer Potsdam verzeichnen. „Über der 1300er-Grenze waren wir zuletzt 2010“, sagt Körner-Steffens.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2021 haben 252 Auszubildende in Potsdam-Mittelmark angefangen

In Potsdam-Mittelmark haben 2021 mit 252 Auszubildenden so viele angefangen wie lange nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Plus von 9,1 Prozent. Damit liegt der Landkreis leicht über dem Trend: Im gesamten Kammerbezirk wuchs die Zahl der neuen Auszubildenden um sieben Prozent. In Brandenburg an der Havel sieht es anders – bei nur noch 61 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (2020: 76) verzeichnete die HWK 2021 für die Stadt ein sattes Minus von 19,7 Prozent. „Seit den vergangenen Jahren sind die Zahlen eigentlich rückläufig“, sagt der Leiter der Ausbildungsabteilung. Das liege vor allem an den geburtenschwachen Jahrgängen. Corona habe aber dazu geführt, dass die Zahlen steigen.

Das hat mehrere Gründe. Zum einen liege es daran, dass sich gerade Handwerksbetriebe vor Aufträgen während der Pandemie kaum retten und so Ausbildungsstellen schaffen konnten, sagt Körner-Steffens. Zudem seien die Lehrstellen im Handwerk attraktiver geworden, da sie im Gegensatz zum Hotel- und Gastronomiegewerbe auch in der Krise stabil waren. Dazu komme, dass die Handwerkskammer auch in der Pandemie aktiv um Auszubildende geworben habe – auch wenn die Berufsorientierung über die Schulen stark eingeschränkt war.

„Wenn es mal Probleme gibt, steht man im Handwerk zusammen“

Zudem habe er in der Pandemie gespürt, dass Auszubildende und Betriebe noch enger zusammengewachsen seien, sagt Körner-Steffens. „Wenn es mal Probleme gibt, steht man im Handwerk zusammen.“ Das habe er auch bei den Handwerksbetrieben gesehen, an denen die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen ist: Friseure und Kosmetikstudios zum Beispiel hätten dafür gesorgt, dass die Auszubildenden auch unter den erschwerten Bedingungen weitermachen konnten. „Wenn keine Kunden kommen konnten, wurde eben ein Puppenkopf aufgestellt“, sagt Körner-Steffens. „Ich bin stolz, dass das so geklappt und niemand den Kopf in den Sand gesteckt hat.“

Auch die Auszubildenden scheinen sich von der anhaltenden Corona-Pandemie nicht unterkriegen zu lassen. „Die Situation belastet uns alle“, sagt Körner-Steffens. Aber vermehrte Fälle von Jugendlichen, die ihre Ausbildung etwa wegen Depressionen oder Ähnlichem nicht fortsetzen können, gebe es im Moment nicht. „Man weiß nie, ob da noch was kommt, aber noch sieht es nicht danach aus.“ Auch für diese schwierigen emotionalen Probleme gebe es aber in der Handwerkskammer einen Ansprechpartner, sagt Körner-Steffens. „Wir lassen da keinen allein, wenn es mal schwierig wird.“

Wer noch eine Ausbildung sucht, kann sich bei der Handwerkskammer Potsdam beim Zentrum für Gewerbeförderung Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz (Havel) melden. Jörg Sydow ist Ansprechpartner, wenn es um die Suche nach der passgenauen Lehrstelle geht. Er ist unter 033207/34211 und joerg.sydow@hwkpotsdam.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.hwk-potsdam.de.

Von Philip Rißling