Brandenburg/H

Schlechte Laune am Montagmorgen? Dieser Streit ist jedenfalls eindeutig aus dem Ruder gelaufen. Zwei Autofahrer sind am Montag in Brandenburg an der Havel vor dem Hauptbahnhof aneinander geraten. Einer der beiden Männer soll seinen Kontrahenten mit einem Baseballschläger angegriffen und geschlagen haben. Das teilt die Polizei mit.

Demnach schnitt der Angreifer mit seinem Wagen den anderen Autofahrer auf dem Zentrumsring. Dann bremste er ihn aus. Warum er das tat, ist offenbar unklar. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr.

Versuchter Faustschlag ins Gesicht

„Als beide Fahrzeuge dann standen, stiegen die jeweiligen Fahrzeugführer aus und es folgte eine wohl heftige verbale Auseinandersetzung“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. „Der spätere Beschuldigte versuchte dann wohl den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen“, so Bergholz weiter.

Angreifer drückt Opfer gegen das Auto

Der überfallene Mann wehrte sich und der Angreifer ging zu seinem Auto zurück und holte einen Baseballschläger. „In weiterer Folge drückte der Beschuldigte den Geschädigten ans Fahrzeug und schlug mit dem Baseballschläger gegen den Oberschenkel des Geschädigten“, schildert Polizeisprecher Bergholz den Vorfall. Der Mann sei durch die Schläge verletzt worden. Er habe jedoch keine medizinische Behandlung benötigt.

Polizei findet Auto des Angreifers

Der bislang unbekannte Angreifer dachte vermutlich auch gar nicht daran, seinem Opfer zu helfen. Er floh mit seinem Wagen und stellte das Auto dann ab. Die herbeigeeilten Polizisten fahndeten nach dem Wagen und wurden schließlich fündig. „Das Fahrzeug des Beschuldigten wurde später auf einem Parkplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes, ohne Insassen parkend festgestellt“, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten nahmen laut Oliver Bergholz eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. „Die Kriminalpolizei ermittelt“, erklärt er.

Von hms