Aufregung in der Brandenburger Neustadt: Ein 30 Jahre alter Mann hat am Dienstagvormittag zwei Passantinnen in der Potsdamer Straße mit einer Reizgaspistole bedroht. Anschließend lief er weiter in die Kirchhofstraße und ritzte dort auf mehrere parkende Autos verbotene Symbole. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 11.30 Uhr. Warum der Mann den Frauen die Reizgaswaffe entgegenstreckte, ist unklar.

Insgesamt vier Autos beschädigt

Mehrere Zeugen erwischten den Mann dann beim Zerkratzen der Autos und riefen die Polizei. Sie hielten den Verdächtigen solange fest, bis die Beamten zum Tatort kamen.

„Bei weiteren Ermittlungen vor Ort wurden vier Fahrzeuge festgestellt, in die ein verfassungswidriges Symbol gekratzt wurde“, berichtet Polizeisprecherin Juliane Mutschischk von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Der Staatsschutz ermittelt gegen den Mann

Die Polizisten hätten den Verdächtigen durchsucht und die Reizgaspistole sowie ein Taschenmesser bei ihm gefunden. „Der Mann wurde zunächst mit zur Polizeiinspektion genommen“, so Mutschischk. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen habe er wieder gehen können.

Jetzt ermittelt der polizeiliche Staatsschutz gegen den Tatverdächtigen. Die Summe des bei der Tat entstandenen Sachschadens ist offenbar noch unklar.

